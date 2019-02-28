Уголовное дело «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева передали в суд

Прокуратура 28 февраля направила в краснодарский суд уголовное дело Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве человека

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара обвинила 36-летнего Дмитрия Бакшеева по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телом умершей). Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 8 сентября 2017 года супруги Наталья и Дмитрий Бакшеевы выпивали с новой знакомой в заброшенном доме в районе краснодарского авиационного училища. Женщины поссорились, и Бакшеева потребовала, чтобы муж убил собутыльницу. Он ножом ударил ее в грудь, а затем расчленил тело. Позже мужчина сделал селфи с фрагментами тела.

Спустя несколько дней дорожные рабочие нашли телефон со снимками, а на территории училища обнаружили ведро с частями тела погибшей. Супругов задержали. В их квартире нашли замороженные останки убитой.

В августе 2018 года Дмитрия Бакшеева из-за опасной инфекции перевели из СИЗО в лечебницу.

В сентябре Наталью Бакшееву признали вменяемой. 4 февраля коллегия присяжных заседателей решила, что она виновна и не заслуживает снисхождения, а 27 февраля суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.