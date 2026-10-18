Замглавы администрации Таганрога арестовали на полтора месяца по делу о взятке

Замглавы администрации Таганрога, которого подозревают во взятке на 360 тыс. рублей, суд отправил в СИЗО

15 октября пресс-служба Ленинского районного суда Ростова-на-Дону сообщила, что замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова арестовали на 1 месяц и 29 дней. Чиновник останется под стражей до 12 декабря включительно.

Напомним, 14 октября Следком Ростовсокй области возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова. Его подозревают в получении взятки. Мужчине может грозить до 12 лет колонии.