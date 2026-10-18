В Краснодаре открыли дорогу к аэропорту. Но с ограничениями

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала МЦУ Краснодара
    © Скриншот видео из телеграм-канала МЦУ Краснодара

Главная дорога к аэропорту Краснодара снова открыта. Общественный транспорт уже вернулся на прежний маршрут

18 октября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил об открытии движения по Фадеевскому путепроводу. Это главная дорога к аэропорту краевой столицы. 

Однако работы на путепроводе полностью не закончены, поэтому проехать можно только по двум полосам из четырех — по одной в каждом направлении. Кроме того, с 18 октября движение по улице Аэропортовской открыто только в сторону аэровокзала. 

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В телеграм-канале отметили, что на прежние маршруты уже вернулись троллейбус № 7 и автобус № 30 — ранее они курсировали в объезд путепровода. 

Напомним, реконструкция путепровода на улице Фадеева началась в августе 2025 года. Предполагалось, что она обойдется бюджету в 2,5 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1 Мая до Аэропортовской. Власти обещали завершить работы до конца 2026 года. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ремонт коллектора на Красных Партизан продлится четыре месяца.

Аэропорты Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Транспорт Троллейбус

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