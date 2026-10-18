Из-за солености в Азовском море стали чаще встречаться черноморские рыбы — сарган и кефали стали массовыми

18 октября издание DonNews со ссылкой на данные Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщило, что в Азовском море стало больше рыбы, привычная среда обитания которой — Черное море.

Ученый Валерий Лужняк рассказал, что сарган, черноморские кефали, бычок-мартовик и черноморские креветки уже стали массовыми видами в водоеме. Чаще стали встречаться и темный горбыль с морским карасем.