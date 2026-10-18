Из-за солености в Азовском море стали чаще встречаться черноморские рыбы — сарган и кефали стали массовыми

Краснодарский край, Ростовская область

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  • Скриншот фото Геннадия Шеляга с сайта sfish.ru © Черноморский сарган
    Скриншот фото Геннадия Шеляга с сайта sfish.ru © Черноморский сарган

В Азовском море растет численность черноморской рыбы, а местные виды теряют численность

18 октября издание DonNews со ссылкой на данные Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщило, что в Азовском море стало больше рыбы, привычная среда обитания которой — Черное море.

Ученый Валерий Лужняк рассказал, что сарган, черноморские кефали, бычок-мартовик и черноморские креветки уже стали массовыми видами в водоеме. Чаще стали встречаться и темный горбыль с морским карасем.

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При этом сокращается численность привычных азовских промысловых рыб: судака, леща, тарани, рыбца, бычков и тюльки. По словам Лужняка, это связано не с конкуренцией со стороны черноморской рыбы, а напрямую с ростом солености: опресненные зоны, необходимые этим видам для нереста и обитания, сокращаются.

Как писали Юга.ру,в сентябре Азовском море появились акулы: рекордная соленость изменила экосистему водоема.

Азовское море Водоемы Животные Открытия ученых Рыболовство Экология

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