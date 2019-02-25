Глава Адыгеи: Новый Яблоновский мост должен стать федеральным проектом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что строительство нового Яблоновского моста — стратегически важный вопрос, который должен решаться на федеральном уровне

«Подчеркну, мост находится в ведении края, но его эксплуатация не может нас не волновать. Мы серьезно обеспокоены сложившейся там транспортной ситуацией и заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры в Тахтамукайском районе, возле Краснодара. Но в данном случае речь идет не о финансировании проекта из бюджетов края или республики. Здесь необходима государственная поддержка за счет привлечения средств федерального бюджета. Поэтому строительство нового Яблоновского моста должно стать федеральным проектом, продвигать который необходимо совместными усилиями», — считает Кумпилов.

Об этом руководитель республики сообщил 25 февраля на пресс-конференции с региональными СМИ.

Глава республики отметил, что фактически Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи составляют единую агломерацию с большими темпами прироста населения. Помимо перемещения местных жителей через поселок Яблоновский, по мосту идет основной поток транзитного общественного транспорта, в том числе проходящего в сторону Черноморского побережья.

«У руководства республики и Краснодарского края полное понимание и общее видение решения этой проблемы. В этом случае Краснодарская агломерация — важный инструмент для лоббирования общих интересов на федеральном уровне», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов добавил, что вопрос строительства новых дорог, развязок по трассе М4 «Дон» на территории Адыгеи обсуждался с руководителем «Автодора», который сейчас рассматривает несколько вариантов строительства автомобильных подходов через Адыгею к Черноморскому побережью.

Также Адыгея представила свое решение вопроса с помощью строительства участка дороги, который соединит проходящие по территории Адыгеи трассы А146 и М4 с дальним западным обходом Краснодара.

По мнению Мурата Кумпилова, значительно увеличится пропускная способность дорог вблизи Краснодара благодаря двум развязкам на территории Адыгеи. В этом году планируется завершить строительство развязки у аула Тугургой, в 2020 году — у аула Тлюстенхабль.