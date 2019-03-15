Минтранс пообещал Евланову запросить деньги на строительство дублера Яблоновского моста

Краснодарский край

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Минтранс РФ попросит включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы предложения о выделении субсидий для строительства дублера Яблоновского места в Краснодаре

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы, бывшего главы Краснодара Владимира Евланова, сообщили в пресс-службе депутата.

Тема строительства моста-дублера через реку Кубань обсуждалась во время Правительственного часа в Годуме в феврале. После Евланов направил главе Минтранса письменный запрос о планах по строительству моста.

«В официальном ответе сказано, что реализация проекта будет проводиться в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края". Предполагается, что на строительство моста-дублера регион получит субсидии из Федерального дорожного фонда. Для этого нужно предусмотреть дополнительное финансирование фонда в проекте федерального бюджета на 2020 и плановые 2021 и 2022 годы. Соответствующие предложения в бюджет будут подготовлены Минтрансом», — говорится в сообщении пресс-службы Евланова.

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Яблоновский мост был построен в 1952 году, он не только связывает Краснодар и поселок Яблоновский, но и соединяет город с федеральной дорогой А146 (Краснодар — Верхнебаканский). Мост является муниципальным имуществом Краснодара.

Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года (изменения в него начали разрабатывать в 2016 году, было признано, что генплан изначально приняли с фактическими ошибками; сейчас разрабатывается новый). Занимавший в то время пост главы Краснодара Владимир Евланов заявил в мае 2013 года, что проектирование завершено и к строительным работам планируется приступить осенью 2013-го. Стоимость проекта тогда оценивалась в 2,2 млрд рублей. Однако в ноябре того же года Евланов сказал , что «мост еще проектируется», и обозначил в качестве даты начала стройки 2014 год. 

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В декабре 2013 года министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектировал улично-дорожную сеть Краснодара и пообещал городским властям поддержку в строительстве нового Яблоновского моста. После визита министра в городской администрации сообщили, что проектно-сметная документация по мосту уже подготовлена, а строительство начнется в мае-июне 2014-го. К тому моменту стоимость оценивали в 3,5 млрд рублей. Сдать в эксплуатацию новый мост планировали к концу 2015 года. Но затем сроки начала строительства вновь были перенесены — на 2015 год. 

Возведение этого объекта должно было стать первым этапом строительства автомобильной дороги «Южный подъезд» к столице Кубани от автомобильной дороги Краснодар — Верхнебаканский. 

В марте 2016 года о необходимости нового моста через Кубань в районе поселка Яблоновского заявляли проектировщики ООО «Краснодартранспроект». На совещании, посвященном модернизации транспортной сети края, они назвали новый мост одним из проектов, который решит проблему загруженности дорог.

В январе 2018 года помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий заявил, что строительство дублера Яблоновского моста на повестке дня не стоит. Он объяснил это большими затратами и «сложностями коммуникации двух субъектов», имея в виду Адыгею, которая, по мнению властей Кубани и Краснодара, «тоже должна быть в этом заинтересована».

В августе прошлого года мэр Евгений Первышов отметил, что для Краснодара и его инфраструктуры есть более важные задачи, чем строительство нового моста, приведя в пример строительство дублера улицы Мачуги и дороги, соединяющей улицу Думенко в Юбилейном микрорайоне с улицей Лукьяненко.

Однако губернатор Кубани в том же месяце назвал дублер Яблоновского моста первой задачей для Краснодара и Адыгеи.

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