Яблоновский мост закроют от большегрузов воротами
На Яблоновском мосту к июлю хотят установить металлические ворота, чтобы закрыть проезд для грузовых автомобилей
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что они будут представлять собой металлические габаритные рамы. Высота конструкций будет достигать 3 метров. Ворота будут состоять из двух вертикальных стоек и горизонтальной перекладины с подвешенными к ней планками. Они будут ограничивать предельную высоту машин. Ворота установят с двух сторон на подъездах к мосту.
К монтажу конструкций специалисты собираются приступить 15 июня. Завершить работы хотят к 1 июля, сообщили 31 мая в пресс-службе администрации Краснодара.
«Это вынужденная мера. Ограничение на проезд грузового транспорта по Яблоновскому мосту действует с 90-х годов. Однако постоянно нарушаются требования дорожных знаков, запрещающих проезд большегрузов. Учитывая параметры и нынешнее техническое состояние мостового перехода, проезд грузового транспорта по нему невозможен», — пояснил глава департамента транспорта.
Вместе с металлическими рамами на подъездах к мосту установят дополнительные дорожные знаки. Ограничения будут действовать для фур массой более 4 тонн.
Архипов уточнил, что водители грузовиков смогут въезжать в город через Тургеневский мост. Водителям, следующим транзитом через Краснодар, рекомендуют ехать по Южному обходу.
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Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года Яблоновский мост закрывали для движения автомобилей, чтобы сделать ремонт. Рабочие заменили все шесть температурных швов.
Генпланом Краснодара 2012 года было предусмотрено строительство нового четырехполосного Яблоновского моста. В 2016 году начали разрабатывать правки в генплан. Однако специалисты признали, что изначально документ приняли с фактическими ошибками. Когда мэром Краснодара был Владмир Евланов, сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось.
В январе 2018 года глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным строить новый мост, так как он в первую очередь нужен не жителям краевого центра, а тем, кто не живет в городе. В августе депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и попросил выделить федеральные деньги на строительство Яблоновского моста. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в феврале заявил, что строительство нового Яблоновского моста — стратегически важный вопрос, который должен решаться на федеральном уровне
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