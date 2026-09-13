Поезд Симферополь — Адлер начнет заезжать в Краснодар

С октября поезд «Таврия», соединяющий Крым и Сочи, станет курсировать через Краснодар

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о том, что с октября изменится маршрут поезда № 315/316 «Таврия» сообщением Адлер — Симферополь. Добавились промежуточные остановки в Краснодаре и Тимашевске. Исключен участок с остановкой в Абинске.

Первый рейс по новому маршруту из Крыма стартует 2 октября, из Адлера — 7 октября.

Также перевозчик напомнил, что временно поезда в Крым ходят только до Керчи.

«Таврия» — это фирменные поезда, которые отличаются тематическим оформлением, наличием информационно-развлекательной системы «Медиатрейн», а также душевых кабин в вагонах повышенного класса.