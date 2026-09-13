Около 90 рейсов задерживается в аэропорту Сочи

Днем 13 сентября по требованиям авиационной безопасности в сочинском аэропорту продолжают массово задерживаться рейсы на вылет и прилет

В аэропорту Сочи 13 сентября большие изменение продолжает претерпевать расписание вылетов и прилетов. Согласно данным онлайн-табло, на момент выпуска этой новости на вылет задерживалось 40 рейсов, на прилет — 46 (и еще четыре отменены).

На вылет задерживаются рейсы в Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкалу, Москву, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тюмень, Уфу, Челябинск, а также один международный — в Батуми. Пассажиры одной из авиакомпаний ждут вылета в Пермь, Самару и Тюмень с вчера 11 сентября.

На прилет задержаны рейсы из Архангельска, Грозного, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Кемерово, Кирова, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска, а также Батуми и Стамбула. Отменены рейсы из Кирова (два), Самары и Чебоксар.

Масштабные сдвиги в расписании начались в сочинском аэропорту ещё 9 сентября.

ДОПОЛНЕНО: около 15:00 аэропорт Сочи полнстью остановил вылеты и прием прилетающих самолетов — об этом они сообщили в своем телеграм-канале. О снятии ограничений аэропорт объявил в 17:15.