В Краснодаре закрыли на ремонт Яблоновский мост
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 6 августа Яблоновский мост закрыли для движения автомобилей
Об этом Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.
Ранее Юга.ру писали, что глава Краснодара Евгений Первышов поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной. Движение на перекрестке открыли 6 августа.
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