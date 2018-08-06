В Краснодаре закрыли на ремонт Яблоновский мост

В Краснодаре 6 августа Яблоновский мост закрыли для движения автомобилей

Об этом Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что глава Краснодара Евгений Первышов поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной. Движение на перекрестке открыли 6 августа.