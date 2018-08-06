В Краснодаре закрыли на ремонт Яблоновский мост

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 6 августа Яблоновский мост закрыли для движения автомобилей

Читайте также:

Об этом Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что глава Краснодара Евгений Первышов поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной. Движение на перекрестке открыли 6 августа.

Краснодар Ремонт дорог
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Три автобусных маршрута в Ростове намерена обслуживать компания из Ижевска
В горах Адыгеи у туриста случился инфаркт
В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, смытых рекой
В «Яндекс.Навигаторе» появился голос Артема Дзюбы
В Ростовской области местного жителя будут судить за развращение семилетнего мальчика
Mail.Ru Group заявила, что нужно амнистировать осужденных за репосты в социальных сетях

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале