Власти Краснодара прокомментировали закрытие Яблоновского моста

Администрация Краснодара назвала причины грядущего закрытия Яблоновского моста, соединяющего Кубань и Адыгею

Как сообщали Юга.ру, 17 июля стало известно, что с 4 по 20 августа движение автомобилей по Яблоновскому мосту будет закрыто . Это будет сделано для того, чтобы специалисты заменили все шесть деформационных швов путепровода. Пешеходная часть моста будет открыта.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов заявил, что ремонт моста нужно провести в срочном порядке, так как деформационные швы, которые должны снижать напряжение на конструкции моста при суточных и сезонных изменениях температуры, уже выработали свой ресурс.

«Сейчас швы — практически в нерабочем состоянии. Это значит, что при таких условиях эксплуатация Яблоновского моста вскоре может стать небезопасной. Поэтому принято решение провести эти работы в ближайшее время», — объяснил Архипов, отметив, что погодные условия позволят выполнить ремонт максимально быстро.

В прошлый раз ремонт Яблоновского моста проводили в 2012 году. Тогда работы длились несколько дней, в течение которых заменили асфальтовое покрытие дороги, обновили тротуары и установили бордюры на подходах к путепроводу. Ремонт деформационных швов не проводился.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара, власти Кубани и Адыгеи совместно определили сроки и дату ремонта. На межрегиональном уровне будет принято решение об организации движения грузового транспорта и пешеходов на время работ, изменении маршрутов общественного транспорта, которые ходят через Яблоновский мост, и работе сотрудников ДПС.

В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, почему мост необходимо закрыть полностью, а частичное ограничение движения, например, по полосам невозможно. Деформационный шов — это цельная металлическая конструкция, которая проходит перпендикулярно дороге по всей ширине моста, и ее невозможно демонтировать по частям.

Напомним, в январе 2018 года на Тургеневском мосту заменили половину температурных швов. Для проведения работ по очереди перекрывали по две из четырех полос путепровода.