Жизнь в осаде. Как двигаться в Краснодаре после перекрытия Яблоновского моста

Трудно определить, какую Елену и у какого Менелая похитили жители краснодарской агломерации, но город, похоже, переходит на осадное положение. В разгар курортного сезона Яблоновский мост закрывается на ремонт. Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко разрабатывает план проникновения в Краснодар (и побега из него) с южной стороны для автовладельцев. Обратим внимание на обстановку вокруг краевой столицы. Как и где есть вероятность прорыва в город рабочих фаланг, а также каким образом из города будут утекать кадры, стремящиеся в родные края из тесного мегаполиса. Обратим внимание и на то, как и где придется обходить Краснодар курортным войскам из иных регионов России. Уже сейчас можно смело заявить, что ситуация на фронтах въезда/выезда из Краснодара с 4 августа окажется достаточно сложной. Для этого не надо быть стратегом и ждать голоса древнего Левитана из динамиков ахейских радиоприемников. Гостям Краснодара и края будет очень и очень непросто. От них власти города, судя по всему, пытаются оградить местных тружеников всеми возможными и невозможными способами. И самый эффективный из них — конечно же, обрезать одну из артерий, ведущих в город.

Яблоновский мост. Обеспечивает автомобильное и пешеходное сообщение между городом Краснодаром и поселком Яблоновским (Адыгея). Часть трассы А-146 (Краснодар — Новороссийск). Количество полос для автомобильного движения — две.

Построен в 1952 году.

Протяженность — 795 метров.

Ширина моста — 9 метров.

Высота свода — 18 метров.

Годы предыдущих реконструкций — 2008 и 2012.

Будет перекрыт с 4 по 20 августа 2018 года.

О решении закрыть мост на ремонт стало известно совсем недавно, и это поставило в тупик кубанских и адыгейских внекраснодарских тружеников. Знать бы ранее, можно было бы спланировать отпуск на эти даты и пережить осаду Краснодара где-нибудь на пляжах черноморского побережья или (не дай Бог) за пределами Российской Федерации. С другой стороны, все логично. Дезертировать в такое нелегкое для экономики время — аморально. Переживать тяготы и невзгоды надо вместе.

Итак, надеваем панцири, шлемы, вооружаемся копьями и кинжалами, и отправляемся на взятие Краснодара. Армия приезжих работяг готова к штурму.

«Горе заставим молчать, мы в сердцах своих горести скроем! Слезы и плач никогда человеку в беде не помогут» (24:523-4) Ахиллес («Илиада»)

Путь первый. Тургеневский мост Первый путь, который ведет в Краснодар, — самый простой. Но тут осадным орудиям придется немало простоять во внушительной пробке. Более того, преодолев мост, штурмовые войска упираются в ремонт улицы Тургенева , который в самый нужный момент раскинулся от улицы Северной к улице Бабушкина. Здесь укрепления можно смело назвать неприступными. Штурмовать город придется по объездным узким улочкам. В случае малейшего ДТП на пути к центру штурмующие рискуют простоять в заторе до обеда. А там уж какие бои? Война войной, как известно, а обед — по расписанию. Для большинства гостей города Тургеневский мост — единственный путь в Краснодар. Возможно, над автолюбителями сжалятся и попытаются организовать движение на этом участке так, чтобы увеличить его пропускную способность (опыт подсказывает, что отвага отцов города благосклонности уступает редко, но все же такое бывает).

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Пути второй и третий. Длинные «Троянский конь» вполне может протиснуться через шлюзы . Для этого, не доезжая до Яблоновского, за Энемом, следует повернуть свои колесницы направо, на Южный обход. Он в свою очередь приведет к Восточному обходу, где следует уйти налево. Достигаем шлюзов Краснодарского водохранилища, после которых на большой развязке уходим на улицу Мачуги. Если надо попасть в Комсомольский микрорайон, то по Восточному обходу едем до поворота на улицу Уральскую. Да, путь достаточно затратный в плане корма для лошадей, который нынче весьма дорог. Но ничего не поделаешь. Альтернатива — путь в тыл краснодарским троянцам через Федоровскую и Новомышастовскую . Но, если вы живете ближе Холмской или хотя бы Северской, это звучит уж слишком фантастически.

А если без машин? Еще один выход — спешиться. Гордое звание кавалериста на пару недель не грех сменить и на не менее гордую участь пехотинца. Здесь уже вариантов больше. Ровно на один (или два, об этом ниже). Если по Яблоновскому мосту все же откроют пешее движение, есть вариант перейти из Яблоновки в Краснодар пешком и воспользоваться услугами городского транспорта. Благо, сразу за мостом располагаются конечные остановки электрических колесниц — трамвая и троллейбуса. Также существует паромная переправа. От причала поселка Новый на краснодарскую сторону каждые 20 минут ходит паром. Время в пути — около 10 минут. От причала на краснодарской стороне до ул. Ставропольской порядка 15 минут ходом. Хороший способ проникнуть в осажденный город незаметно и довольно быстро.

Для транзитных колесниц и союзников черноморских племен, передвигающихся в направлении побережья, изменений не так много. Заезжать в город не следовало и до ремонта моста. Таким путем следовали самые отчаянные партизаны, не опасающиеся заблудиться в густом бетонном лесу среди колесниц местных. Остальным совет прежний: объезжать город по Западному и Восточному обходу.

Есть способы пересечения естественных преград и посовременнее. Например, сапбординг/сапсерфинг. Ежели сандалии не жмут или не боитесь утонуть под весом доспехов, овладеть снарядом можно за час-полтора. Хватит, чтобы переплыть Кубань. Кстати, не обязательно грести стоя. Можно лежа на животике, принимая августовский ультрафиолет на тело и приобретая качественный загар. Витамин D точно поднимет настроение перед рабочим днем и улучшит после. К тому же шлепание сапборда о воду привлекает сомов. То есть заядлым рыбакам также найдется развлечение. Можно явиться в офис с трехметровой рыбиной в рюкзачке.