В Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие

В ночь на 13 сентября Славянск-на-Кубани подвергся атаке беспилотников

Последствия атаки беспилотников утром 13 сентября начали устранять в Славянске-на-Кубани — об этом сообщает краевой оперштаб.

По информации ведомства, повреждения получили газопровод, четыре частых дома и поликлиника, а на территории одного из предприятий (какого именно, не уточняется) начался пожар. Согласно предварительным данным, пострадал один человек, которому оказывают амбулаторную помощь.

В Минобороны России заявили, что минувшей ночью в различных регионах России сбили 389 БПЛА.

ДОПОЛНЕНО: по обновенным данным, количество пострадавших составляет три человека, двое из них госпитализированы.