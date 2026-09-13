В Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana
    © Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana

В ночь на 13 сентября Славянск-на-Кубани подвергся атаке беспилотников

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Последствия атаки беспилотников утром 13 сентября начали устранять в Славянске-на-Кубани — об этом сообщает краевой оперштаб.

По информации ведомства, повреждения получили газопровод, четыре частых дома и поликлиника, а на территории одного из предприятий (какого именно, не уточняется) начался пожар. Согласно предварительным данным, пострадал один человек, которому оказывают амбулаторную помощь.

В Минобороны России заявили, что минувшей ночью в различных регионах России сбили 389 БПЛА.

ДОПОЛНЕНО: по обновенным данным, количество пострадавших составляет три человека, двое из них госпитализированы.

Ранее Юга.ру писали о том, что в одной из школ Каневского района массово отравились ученики.

Аварии Происшествия Промышленность Славянский район

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