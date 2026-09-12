Заклинания, обитатели, структура. В Краснодаре состоится лекция о египетской «Книге мертвых»
Египтолог расскажет логике и структуре знаменитого текста (18+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 октября лекцию «Египетская «Книга мертвых». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.
Эксперт расскажет о заклинаниях и мудрости, обитателях и справедливости иного мира, логике и структуре знаменитого текста. Солкин проиллюстрирует свой рассказ уникальным фоторядом.
«Книга мертвых» — самый известный символ древнеегипетской культуры, сравнимый по значимости с пирамидами. Однако это не столько книга в привычном понимании, сколько подборка магических заклинаний и путеводитель по загробному миру.
Сами египтяне называли ее «Изречения выхода в свет дня» или «Главы о восхождении к свету». Это не единый текст, а сборник из почти 200 глав. Свитки «Книги мертвых» делали из папируса, писали иероглифами и богато иллюстрировали цветными рисунками-виньетками. Эти картинки изображали сцены суда, путешествие умершего, богов и демонов.
Начало лекции 16 октября в 19:00. Количество мест ограничено. Подробности можно уточнить у организаторов.
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