Заклинания, обитатели, структура. В Краснодаре состоится лекция о египетской «Книге мертвых»

Эксперт расскажет о заклинаниях и мудрости, обитателях и справедливости иного мира, логике и структуре знаменитого текста. Солкин проиллюстрирует свой рассказ уникальным фоторядом.

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 октября лекцию «Египетская «Книга мертвых». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.

«Книга мертвых» — самый известный символ древнеегипетской культуры, сравнимый по значимости с пирамидами. Однако это не столько книга в привычном понимании, сколько подборка магических заклинаний и путеводитель по загробному миру.

Сами египтяне называли ее «Изречения выхода в свет дня» или «Главы о восхождении к свету». Это не единый текст, а сборник из почти 200 глав. Свитки «Книги мертвых» делали из папируса, писали иероглифами и богато иллюстрировали цветными рисунками-виньетками. Эти картинки изображали сцены суда, путешествие умершего, богов и демонов.

Начало лекции 16 октября в 19:00. Количество мест ограничено. Подробности можно уточнить у организаторов.