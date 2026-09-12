Заклинания, обитатели, структура. В Краснодаре состоится лекция о египетской «Книге мертвых»

Краснодарский край

Распечатать

  • Погребальный папирус певицы Амона Нани (XXI династия, ок. 1050 год до н.э.), Метрополитен-музей © Файл доступен по лицензии Creative Commons CC0 1.0
    Погребальный папирус певицы Амона Нани (XXI династия, ок. 1050 год до н.э.), Метрополитен-музей © Файл доступен по лицензии Creative Commons CC0 1.0

Египтолог расскажет логике и структуре знаменитого текста (18+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 октября лекцию «Египетская «Книга мертвых». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.

Эксперт расскажет о заклинаниях и мудрости, обитателях и справедливости иного мира, логике и структуре знаменитого текста. Солкин проиллюстрирует свой рассказ уникальным фоторядом.

Читайте также:

«Книга мертвых» — самый известный символ древнеегипетской культуры, сравнимый по значимости с пирамидами. Однако это не столько книга в привычном понимании, сколько подборка магических заклинаний и путеводитель по загробному миру.

Сами египтяне называли ее «Изречения выхода в свет дня» или «Главы о восхождении к свету». Это не единый текст, а сборник из почти 200 глав. Свитки «Книги мертвых» делали из папируса, писали иероглифами и богато иллюстрировали цветными рисунками-виньетками. Эти картинки изображали сцены суда, путешествие умершего, богов и демонов.

Начало лекции 16 октября в 19:00. Количество мест ограничено. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ко Дню города пройдут бесплатные исторические экскурсии.

Афиша Краснодар Лекции Литература Образование События

Новости

Заклинания, обитатели, структура. В Краснодаре состоится лекция о египетской «Книге мертвых»
В музее Краснодара пианист сыграет со связанными руками
В Краснодаре 12 сентября откроется четыре ярмарки выходного дня. Публикуем адреса
Вышел трейлер «Кэрри» — сериала по одноименному роману Стивена Кинга
Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66
«Мы что, виноваты, что упал дрон?» МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника

Лента новостей

Служить и не быть эгоистом
Вчера, 11:43
Служить и не быть эгоистом
Как Медведев и Мединский переписали учебник по обществознанию под СВО и традиционные ценности
От преисподней до Сочи
Вчера, 11:50
От преисподней до Сочи
Как человечество придумало пляжный отдых
Топ-5 новых микрорайонов Краснодара для проживания в 2026 году
Вчера, 11:00
Топ-5 новых микрорайонов Краснодара для проживания в 2026 году

Реклама на сайте