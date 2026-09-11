По подсчетам Единого ресурса застройщиков, Краснодар занимает третье место в России по объему строительства. К июлю 2026-го в городе возводят больше 5 млн кв. метров жилья. Новые дома появляются на месте бывших полей и частного сектора, а вместе с ними застройщики обещают школы, детские сады, парки, магазины и спортивные площадки. Но новая квартира не всегда означает удобную жизнь: где-то инфраструктура не успевает за заселением, где-то до центра приходится добираться через пробки, а где-то район еще несколько лет будет жить рядом со стройкой. Мы выбрали пять новых жилых территорий Краснодара с квартирами в свободной продаже, которые уже можно рассматривать для постоянного проживания. Смотрели на расположение, транспорт, социальную и коммерческую инфраструктуру, зеленые зоны, жилой фонд и цены. Недостатки тоже учитывали — они есть у каждого района.

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Чем удобен для проживания Главное преимущество этой территории — сочетание новой жилой застройки и уже сложившейся городской среды. Дома построены рядом с рекой Кубанью, неподалеку находятся музей ретроавтомобилей и парк «Солнечный остров».

Еще один плюс, редкий для новых ЖК, — разнообразие общественного транспорта. Через улицы Стасова и Ставропольскую микрорайон связан с другими частями города: здесь ходят трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. В Краснодаре, где пробки остаются одной из главных городских проблем, возможность добраться до центра на трамвае очень важна. В самой новой части района постепенно появляется дополнительная инфраструктура. 1 сентября 2026 года открылись школа для одаренных детей «Поколение» и филиал лицея № 4. На Обрывной уже есть большая событийная площадка для фестивалей и праздников, новая благоустроенная набережная Кубани, BMX-трасса и велодорожки.

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Какой контингент В старой части Черемушек живут семьи, пенсионеры, студенты и люди, которые давно обосновались в городе. Новая застройка привлекает молодых пар и покупателей, которые ищут современное жилье в спокойном, зеленом районе, но не готовы уезжать на дальнюю окраину. Насколько шумный Все зависит от конкретного дома. У воды и рядом с зелеными зонами достаточно спокойно. А вот возле Старокубанской, Обрывной и других загруженных улиц слышен гул транспорта, в часы пик возникают пробки. Там, где продолжается строительство, днем добавляется шум от техники.

Подходит ли для семей с детьми Район подойдет семьям, которым важна возможность сочетать городскую инфраструктуру с прогулками у воды и в зеленых зонах. Для детей есть игровые и спортивные площадки, а рядом работают образовательные учреждения. В Черемушках также находятся Кубанский государственный университет и факультет Кубанского государственного технологического университета. Особенности застройки В Черемушках сочетаются старые пятиэтажки, частный сектор и современные высотки. В новой части района преобладают дома комфорт-, бизнес- и более высокого класса. В новостройках можно найти квартиру с видом на реку.

Цены Жилье Минимальная цена, млн ₽ Максимальная цена, млн ₽ Студия 6,7 9,0 1-комнатная 9,9 14,8 2-комнатная 12,7 22,9 3-комнатная 19,6 26,4 По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 14 июля 2026 года.

«Родные просторы» Где: поселок Знаменский, Карасунский округ.

Чем удобен для проживания «Родные просторы» — это микрорайон на юго-восточной окраине Краснодара, за федеральной трассой М-4 «Дон». Несмотря на обособленность, это полноценная городская территория с краснодарской пропиской. Район уже достаточно автономен: за большинством повседневных услуг жителям не нужно выезжать в город. Здесь работают общеобразовательная школа и три детских сада, поликлиники, есть магазины, кафе, спортивные и игровые площадки. 19 литеров микрорайона уже сдали, но строительство продолжается. Главная зона отдыха — парк площадью около 9 га со скейт-площадкой и арт-объектами. Здесь есть прогулочные зоны, спортивные площадки, фитнес-клуб и пространства для детей.

Какой контингент В основном это семьи с детьми и молодые пары, которые выбирают новые квартиры вместо старого фонда. Есть и покупатели, которым важны большая зеленая территория и более спокойная обстановка, чем в центре. Насколько шумный В готовой части микрорайона достаточно спокойно. Но район продолжает строиться, поэтому строительный шум и движение техники пока остаются частью повседневной жизни.

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Подходит ли для семей с детьми Один из главных плюсов — возможность проводить много времени внутри самого микрорайона. Для детей есть игровые и спортивные площадки, а парк дает дополнительное пространство для прогулок. При этом с местами в отдельных детских садах ситуация может быть сложнее, чем кажется по количеству объектов на территории, поэтому этот вопрос лучше уточнять перед покупкой.

Особенности застройки На территории около 41 га запланировано 29 домов высотой от 8 до 24 этажей. Часть домов уже сдана, часть продолжает строиться. Таким образом, район находится на переходной стадии: это уже полноценная жилая среда, но еще не полностью завершенный микрорайон. Цены Жилье Минимальная цена, млн ₽ Максимальная цена, млн ₽ 1-комнатная 4,0 8,9 2-комнатная 5,5 13,4 3-комнатная 8,6 14,4 4-комнатная 8,9 22,3 По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 10 июля 2026 года.

«Образцово» Где: Прикубанский округ, район улицы им. Кирилла Россинского.

Чем удобен для проживания «Образцово» логично рассматривать вместе с соседним «Любимово»: проекты расположены рядом и фактически формируют крупный жилой кластер. Однако в последнем квартиры уже распроданы. В «Образцово» уже работают магазины, медицинские и другие сервисы. Открыты школа и детские сады. Важный плюс — большая прогулочная зона внутри квартала: парк «Флагманский» площадью около 4 га с зонами отдыха и памп-треком. «Любимово» занимает около 61 га. На территории есть коммерческие объекты, скверы, бульвары, велодорожки и собственный торговый центр. В проекте предусмотрены многоуровневые паркинги. Инфраструктура этого микрорайона также доступна жителям «Образцово».

В будущем территорию может дополнительно усилить парк Русского географического общества площадью 15 га, строительство которого началось в 2026 году.

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Какой контингент В основном это молодые семьи с детьми. Новые квартиры привлекают и покупателей из других регионов, и жителей Краснодара, которые переезжают из старого фонда. Насколько шумный Полностью спокойным район пока не назовешь. Строительство продолжается, а большой жилой массив означает интенсивное автомобильное движение. Внутри готовых кварталов ситуация комфортнее, но на основных улицах в часы пик бывают заторы.

Подходит ли для семей с детьми Для семей здесь важны сразу несколько факторов: собственная инфраструктура, прогулочные пространства и близость крупных городских парков. При этом из-за масштабов застройки расстояние до школы, сада, остановки и магазина может сильно различаться от корпуса к корпусу.

Особенности застройки Основу составляют современные многоэтажные дома комфорт-класса. «Образцово» строится очередями, поэтому в одном месте можно увидеть полностью сформированный квартал, а через несколько улиц — новые стройплощадки. Это одновременно плюс и минус: район развивается, но окончательный вид территории еще будет меняться.

Цены Жилье Минимальная цена, млн ₽ Максимальная цена, млн ₽ Студия 3,8 5,8 1-комнатная 5,9 8,1 2-комнатная 6,9 10,7 3-комнатная 8,5 12,3 По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 9 июля 2026 года.

«Самолет» Где: Прикубанский округ, район Западного обхода.

Чем удобен для проживания Главная особенность «Самолета» — масштаб. Это один из крупнейших новых жилых проектов Краснодара: он рассчитан более чем на 34 тыс. семей. Внутри запланированы четыре школы и десять детсадов. Но важнее то, что часть инфраструктуры уже работает. В микрорайоне есть сетевые магазины, кафе и сервисы, две общеобразовательные школы и три детских сада. Открыт храм, появляются бульвары и спортивные пространства. Внутри микрорайона девять остановок общественного транспорта, откуда ходят регулярные автобусы и маршрутки. В перспективе транспортную ситуацию должна улучшить трамвайная линия, строительство которой обещают продолжить в 2027 году.

Какой контингент Основная аудитория — молодые семьи и покупатели, которым нужна новая инфраструктура и не слишком важна близость к центру. Здесь много семей с детьми, которые выбирают район из-за самодостаточности. Насколько шумный Внутри уже заселенных кварталов ситуация спокойнее, чем на границах района. Но полностью избавиться от строительного шума пока невозможно: проект большой, и новые корпуса продолжают появляться. Отдельная проблема — автомобильный трафик. Растущее количество жителей означает большую нагрузку на Западный обход и соседние дороги. Подходит ли для семей с детьми Для семей здесь важна прежде всего автономность: основные повседневные маршруты можно выстроить внутри самого района. Во дворах есть игровые и спортивные площадки, места для прогулок. При выборе квартиры стоит учитывать, что расстояние до школы или детского сада может заметно различаться в зависимости от корпуса. Поэтому наличие объекта на территории еще не означает, что он будет находиться в нескольких минутах ходьбы от конкретного дома. Особенности застройки Основу составляют современные многоэтажные дома комфорт-класса. Район строится очередями, поэтому рядом могут находиться как уже заселенные корпуса, так и новые стройплощадки. Цены

Жилье Минимальная цена, млн ₽ Максимальная цена, млн ₽ Студия 4,6 8,0 1-комнатная 7,1 9,0 2-комнатная 8,4 12,1 3-комнатная 11,4 14,5 По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 28 июля 2026 года.

«Все свои VIP» Где: Центральный округ, район Табачной фабрики, улица Колхозная.

Чем удобен для проживания Этот вариант отличается от остальных прежде всего расположением. Пока большинство новых крупных проектов Краснодара растет на периферии, «Все свои VIP» находится в Центральном округе, в районе Табачной фабрики. Здесь не приходится ждать, пока вокруг появится город: большая часть инфраструктуры уже существует. Рядом есть магазины, сервисы и общественный транспорт, в том числе трамвай. До центральных улиц Краснодара отсюда добраться проще, чем из новых районов на северной или восточной окраине. В трех остановках один из старейших парков Краснодара — Чистяковская роща. На территории работает филиал гимназии №23 с инженерно-математическим уклоном и детские сады. Во дворах оборудованы детские площадки на стилобате. Сам проект рассчитан на несколько корпусов высотой до 25 этажей. В продаже остались студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Дома сданы, поэтому этот вариант подойдет тем, кто хочет новую квартиру без многолетнего ожидания завершения всего микрорайона.

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Какой контингент Здесь могут комфортно жить молодые пары, люди, которым важно быть ближе к центру, а также те, кто хочет новую квартиру, но не готов переезжать на окраину. Насколько шумный Тихим этот вариант назвать сложно. Центральное расположение означает более интенсивное движение, плотную застройку и городской шум.

Подходит ли для семей с детьми Для семей важен прежде всего доступ к уже существующей инфраструктуре. До школы и детского сада можно дойти пешком, во дворах есть детские площадки. При этом собственной большой зеленой территории, как в крупных периферийных микрорайонах, здесь нет. Особенно удобен комплекс для студентов КубГТУ: университет находится в трех трамвайных остановках. Особенности застройки Это современный многоэтажный жилой комплекс с квартирами разных площадей и планировок. В отличие от крупных периферийных проектов, «Все свои» не формирует отдельный городок на десятки тысяч жителей, а встраивается в существующую городскую среду. Здесь меньше свободного пространства и зелени, чем в крупных новых микрорайонах на окраинах. Кроме того, центральное расположение означает более высокую нагрузку на дороги. Для автомобилистов это может быть заметным минусом.