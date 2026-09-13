Из-за пожара в Славянске-на-Кубани жителям порекомендовали реже выходить на улицу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани 13 сентября краевой Роспотребнадзор рекомендует местным жителям по возможности не выходить на улицу и не открывать окна

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В Славянске-на-Кубани продолжают тушить пожар после ночной атаки беспилотников. Управление Роспотребназдора по Краснодарскому краю опубликовало рекомендации, которые должны помочь местным жителям снизить вред здоровью от сложившейся ситуации.

Согласно тому, как цитирует это сообщение «Кубань 24», гражданам предписано как можно реже выходить на улицу, не открывать окна и чаще делать влажную уборку помещений. От контактных линз рекомендуют временно отказаться, заменив их очками. Также ведомство советует отказаться от курения, пить больше воды, чаще промывать глаза, нос и горло, а при появлении одышки кашля и бессонницы незамедлительно обращаться к врачу.

Как писали Юга.ру, на этой неделе после падения беспилотников в очередной раз загорелся лес в заповеднике «Утриш».

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