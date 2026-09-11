Служить и не быть эгоистом. Как Медведев и Мединский переписали учебник по обществознанию под СВО и традиционные ценности
Школьную программу продолжают перестраивать под реалии СВО и актуальную госполитику. Очередь дошла до обществознания — стабильно самого популярного предмета по выбору на ОГЭ. Привычные базовые рассказы про инфляцию, право и структуру парламента остались на месте, но теперь они вплетены в нарративы про «государство-цивилизацию», гниющий Запад, войну с «ментальными вирусами» и многополярный мир.
Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил новое пособие и рассказывает, каким власти хотят видеть идеального подростка.
«Дорогие друзья!»: напутствие от экс-президента и смерть эгоизма
Главным редактором нового учебника выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а авторский коллектив возглавил помощник президента Владимир Мединский. В числе соавторов значатся консервативный публицист Егор Холмогоров (автор термина «русская весна») и депутат Вячеслав Никонов (внук Молотова), а официальными рецензентами выступили Ольга Котова и Татьяна Лискова — ключевые составители реальных экзаменационных заданий ОГЭ и ЕГЭ. Это позволяет предположить, что новые идеологемы станут нормой для сдачи госэкзаменов.
Духовность вместо прав человека:
Первое, что видит школьник, открывая книгу, — фотография Дмитрия Анатольевича. Автор жестких и экспрессивных постов в телеграме обращается к девятиклассникам вполне миролюбиво («Дорогие друзья!»), но с ходу расставляет идеологические акценты.
Медведев объясняет: просто знать законы или то, как работает государство, — «для взрослого образованного человека мало». Куда важнее усвоить, что такое «истинный патриотизм» и «гражданский долг», который в учебнике называется «высшей ответственностью перед Отечеством».
Дальше составители переходят к базе. Уже в первой главе подросткам дают понять, что жить ради себя — сомнительная затея. В параграфе про коллективизм и индивидуализм авторы предостерегают школьников от западных концепций и эгоизма.
«Эгоисты игнорируют решающий вклад общества в формирование их личности и ставят свои интересы выше общественных, пренебрегая достоинством и интересами других людей», — гласит текст.
В качестве образцовой среды для социализации детям предлагают государственные структуры: «Движение Первых», волонтерскую платформу «Добро.РФ», сеть военно-исторических лагерей РВИО «Страна Героев» со сдачей норм ГТО и фонд «Защитники Отечества», созданный для поддержки участников СВО.
Любопытно скорректирован блок о происхождении человека. Эволюционную теорию Дарвина составители уравняли с религиозной картиной мира и фантастической гипотезой об инопланетном вмешательстве, резюмируя: «Объективно подтвержденной теории зарождения жизни на Земле и появления на ней человека до сих пор нет».
Скрепы, многодетные семьи и крестовый поход против «ментальных вирусов»
Значительная часть нового учебника — это попытка идеологически ответить на главную головную боль властей: демографический кризис. В главе «Россия в многополярном мире» авторы жалуются на так называемый второй демографический переход, когда люди на Западе «начали воспринимать детей как помеху своей жизни и карьере, обычным делом стали неполные семьи, семьи с одним ребенком».
В качестве антидота школьникам в параграфе об истории семьи приводят пример из Липецка — семью Анатолия и Валентины Хромых, в которой воспитываются 20 детей (12 сыновей и 8 дочерей). Учебник восторженно цитирует мать-героиню: «Счастье — это большая, дружная семья. [...] Каждый ребенок был желанный». А чтобы закрепить понимание «правильного», девятиклассникам поручают проанализировать Указ Путина № 809 о традиционных ценностях. Отдельно подчеркивается, что Россия теперь предоставляет убежище тем жителям Запада, чьи страны «сознательно разрушают» семейственность.
Домострой с телегонией под песни «Любэ»:
Но чтобы подростки не заразились тлетворным влиянием, их нужно научить информационной гигиене. И тут авторы вводят колоритный термин — «ментальные вирусы». Учебник объясняет, что это новости, книги, фильмы или песни, которые, словно инфекция, «способны заражать сознание людей и целого общества, подспудно внедряя и продвигая какую-либо идею».
О каких именно «вирусах» идет речь, подробно раскрывается в самом конце книги. Главная угроза — это «агрессивная культурная экспансия Запада», который пытается навязать миру «однополые браки» и мысль о возможности изменения биологической природы человека. Школьникам объясняют, что западные элиты, отбросив христианские ценности, используют для разложения других стран идеологизированную псевдонауку. К ней официальный учебник РФ причисляет гендерные исследования и трансгуманизм.
Новые реалии: СВО, иноагенты и украинский вопрос
Современная геополитика и реалии СВО больше не вынесены в отдельный параграф — они растворены в базовых темах. Например, рассказывая об общественных организациях, авторы предостерегают подростков от структур с зарубежным финансированием. Учебник дает школьникам четкое (хоть и без юридического термина) описание иноагентов и нежелательных организаций: «Такие сообщества могут апеллировать к общности религии, культуры, к общечеловеческим ценностям и правам человека, но на деле нередко служат лишь ширмой для действий государств, враждебных нашему».
Аббревиатура «СВО» встречается в тексте регулярно. При рассказе про акции памяти школьникам объясняют, что в «Бессмертном полку» теперь нужно вспоминать и героев спецоперации. А сплоченность страны иллюстрируется страхом противника перед многонациональной армией — в учебнике отмечают, как Запад во время СВО сам пугает себя то «бурятскими танкистами», то «якутскими штурмовиками», то «чеченским спецназом».
«Цели будут достигнуты»:
Для описания западных санкций составители переходят на максимально экспрессивную лексику. В главе «Россия в многополярном мире» заморозка активов описывается так: «Банальным грабежом, невиданным со времен дикого пиратства, стала блокировка международных валютных резервов России, т.е. средств, главным образом вырученных нашей страной за продажу нефти и газа».
Там же школьникам объясняют, что российским физикам закрыли доступ к Большому адронному коллайдеру (в который РФ «вложила огромные средства»), а спортсменов не пускают на соревнования исключительно с одной целью — «унизить их, не дать в полной мере раскрыть свои таланты».
Подростков с юных лет готовят к мысли, что за пределами страны они неизбежно столкнутся с давлением. В параграфе о российском народе авторы подчеркивают, что любые этнические различия внутри страны стираются при встрече с остальным миром: «Сегодня слово «русские» означает больше, чем один крупнейший народ России. Перед лицом внешнего мира все мы — русские. Именно так всех нас, граждан России, независимо от национальности назовут в любой другой стране мира, кто-то с уважением, кто-то с нескрываемой враждебностью, а то и со страхом. Мы связаны [...] общей судьбой и брошенным нам историческим вызовом».
Отдельный абзац в финале посвящен соседнему государству. В учебнике обществознания нет полутонов, когда речь заходит об Украине: «Смена политических режимов в соседних с Россией странах при помощи так называемых цветных революций закономерно привела к появлению антироссийского, агрессивно-националистического режима на Украине, поставившего своей задачей полное уничтожение русского языка, культуры, общей памяти и истории».
Здесь же авторы напоминают, что Запад осуществляет «прямую военно-политическую агрессию», используя страны-сателлиты, и именно поэтому Россия была вынуждена пойти на конфронтацию ради «права на существование». Блок завершается напутствием: «Будущее великой России — в ваших руках».
«Нет прав без обязанностей» и «священный долг»
Глава про права и обязанности гражданина — самая прагматичная. Государство артикулирует свои жесткие запросы к 15-летней аудитории под лозунгом: «Нет прав без обязанностей».
В разделе об уголовной ответственности авторы выделили красной плашкой с надписью «ВАЖНО» свежие изменения в Уголовный кодекс. Школьникам напоминают: детство закончилось. Прямо со школьной скамьи, с 14 лет, теперь наступает уголовная ответственность за содействие терроризму, участие в террористической организации и диверсии. Учебник напоминает, что по диверсиям теперь отменены сроки давности, а для взрослых вербовщиков, которые втягивают подростков в такие преступления, введено пожизненное лишение свободы (максимальный срок для самих подростков — 10 лет колонии).
Показав кнут, учебник тут же предлагает и пряник в виде социального лифта — службу в армии. Защита Отечества называется «священным долгом», а служба — «прямой дорогой для тех, кто видит свое будущее в Вооруженных Силах [...], правоохранительных органах и спецслужбах».
Составители пишут, что армия развивает волю и смелость, а чтобы окончательно убедить зумеров, предъявляют экономический козырь: «Работодатели часто отдают предпочтение кандидатам, отслужившим в армии». Альтернативная гражданская служба при этом упоминается вскользь — одним абзацем в самом низу страницы.
«Главное в жизни — служить Отчизне!»:
Чтобы закрепить у школьников «правильный» тип мышления, составители учебника переосмысливают русскую классику в практических заданиях. Подросткам сначала предлагают согласиться с цитатой драматурга Александра Островского: «Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего Отечества, либо мерзавец своей жизни».
А следом приводят знаменитый монолог героя «Записок из подполья» Достоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Составители выносят вердикт: персонаж объявлен «носителем антиценностей», а школьникам поручают порассуждать, почему для общества и государства «неприемлема подобная позиция гражданина».
Геополитика по Данилевскому, многополярность с Ким Чен Ыном и «ДНК России»
Пятая глава учебника носит название «Россия на пути в будущее». Именно здесь составители прощаются с иллюзиями о евроинтеграции и формулируют для школьников новую государственную идеологию. Базируется она на трудах Николая Данилевского — философа XIX века, который выступал против ориентации на Европу и продвигал идею «множественности цивилизаций».
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма:
Теперь Россия официально идентифицирует себя в школьной программе как «государство-цивилизация». Учебник убеждает подростков, что наша страна не проиграла холодную войну, а распад СССР был лишь эпизодом. «Никто даже не мог себе представить, что наша страна бросит вызов глобальному миропорядку. Но она это сделала, как до того бросала вызов миропорядку «сверхимперий» Наполеона и Гитлера», — пишут составители учебника, не стесняясь исторических параллелей.
Многополярный мир наглядно проиллюстрирован расширением блока БРИКС+ (с участием Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Индонезии) и фотографией с переговоров в Пекине: Владимир Путин запечатлен рядом с лидером Китая Си Цзиньпином и руководителем КНДР (Северной Кореи) Ким Чен Ыном.
В географическом блоке знаменитая реплика Владимира Путина, сказанная школьнику на церемонии РГО в 2016 году, — «Границы России нигде не заканчиваются» — превратилась в одно из положений школьного курса: «В каждой шутке есть доля правды: Россия является самой крупной страной в мире по территории, русский язык является одним из официальных языков ООН, Русский мир имеет глобальный характер. Например, только в Латинской Америке проживает 300 тыс. наших соотечественников».
Цифровой блок вводит обновленную градацию возрастов: вслед за зумерами и поколением Альфа (2011–2024) выделено поколение Бета — дети, рожденные после 2025 года, которые будут взрослеть в мире развитого искусственного интеллекта. Школьникам предлагают ориентироваться на отечественные нейросети: «ГигаЧат», «Алису», «Шедеврум», Kandinsky и др.
Финальным аккордом выступают списки литературы и фильмов для внеклассного изучения и просмотра. Наряду с признанной классикой («Летят журавли», «Преступление и наказание», «Форрест Гамп», «Побег из Шоушенка», «Приключения Гекльберри Финна», «Венецианский купец») девятиклассникам рекомендованы:
- документальный фильм «Предательство» (реж. Андрей Медведев, 2026);
- фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» (реж. Павел Зарубин, 2025);
- документальные ленты «Военкоры» (2023), «Жириновский» (2016) и «Евгений Примаков» (2014);
- серия общественно-политических фильмов «ДНК России» и книга сенатора Алексея Пушкова «Гроссмейстеры Зазеркалья».
Итог: больше не просто наука об обществе
Новый учебник обществознания под редакцией Дмитрия Медведева — красноречивый документ эпохи. Предмет, который годами воспринимался школьниками как базовый курс про инфляцию, структуру парламента, виды налогов и социальную стратификацию, превратился в полноценный политинформационный справочник.
Если раньше подростков учили критическому мышлению и абстрактным законам социологии, то теперь им предлагают готовые ответы на самые сложные идеологические вопросы. В версии 2026 года школьнику уже не нужно размышлять, почему в экономике кризис, а в мире конфликты. Ему четко объясняют, кто наш главный геополитический враг («западные элиты» и их «ментальные вирусы»), почему индивидуализм — это плохо, почему детей нужно рожать как можно раньше (и лучше сразу 20), как правильно любить Родину и почему с 14 лет за диверсию можно попасть в тюрьму.
Выпускников девятых классов готовят к жизни в суровой реальности мобилизованного, противостоящего всему западному миру государства, где «гражданский долг» официально ставится выше личных интересов.