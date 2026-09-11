Служить и не быть эгоистом. Как Медведев и Мединский переписали учебник по обществознанию под СВО и традиционные ценности

Школьную программу продолжают перестраивать под реалии СВО и актуальную госполитику. Очередь дошла до обществознания — стабильно самого популярного предмета по выбору на ОГЭ. Привычные базовые рассказы про инфляцию, право и структуру парламента остались на месте, но теперь они вплетены в нарративы про «государство-цивилизацию», гниющий Запад, войну с «ментальными вирусами» и многополярный мир. Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил новое пособие и рассказывает, каким власти хотят видеть идеального подростка.

Обложка книги «Обществознание: 9-й класс: учебник» (под ред. Д. А. Медведева) © Обществознание: 9-й класс: учебник / под ред. Д. А. Медведева. — Москва: Просвещение-Союз, 2026

«Дорогие друзья!»: напутствие от экс-президента и смерть эгоизма Главным редактором нового учебника выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а авторский коллектив возглавил помощник президента Владимир Мединский. В числе соавторов значатся консервативный публицист Егор Холмогоров (автор термина «русская весна») и депутат Вячеслав Никонов (внук Молотова), а официальными рецензентами выступили Ольга Котова и Татьяна Лискова — ключевые составители реальных экзаменационных заданий ОГЭ и ЕГЭ. Это позволяет предположить, что новые идеологемы станут нормой для сдачи госэкзаменов.

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Первое, что видит школьник, открывая книгу, — фотография Дмитрия Анатольевича. Автор жестких и экспрессивных постов в телеграме обращается к девятиклассникам вполне миролюбиво («Дорогие друзья!»), но с ходу расставляет идеологические акценты. Медведев объясняет: просто знать законы или то, как работает государство, — «для взрослого образованного человека мало». Куда важнее усвоить, что такое «истинный патриотизм» и «гражданский долг», который в учебнике называется «высшей ответственностью перед Отечеством». Дальше составители переходят к базе. Уже в первой главе подросткам дают понять, что жить ради себя — сомнительная затея. В параграфе про коллективизм и индивидуализм авторы предостерегают школьников от западных концепций и эгоизма. «Эгоисты игнорируют решающий вклад общества в формирование их личности и ставят свои интересы выше общественных, пренебрегая достоинством и интересами других людей», — гласит текст. В качестве образцовой среды для социализации детям предлагают государственные структуры: «Движение Первых», волонтерскую платформу «Добро.РФ», сеть военно-исторических лагерей РВИО «Страна Героев» со сдачей норм ГТО и фонд «Защитники Отечества», созданный для поддержки участников СВО. Любопытно скорректирован блок о происхождении человека. Эволюционную теорию Дарвина составители уравняли с религиозной картиной мира и фантастической гипотезой об инопланетном вмешательстве, резюмируя: «Объективно подтвержденной теории зарождения жизни на Земле и появления на ней человека до сих пор нет». Скрепы, многодетные семьи и крестовый поход против «ментальных вирусов» Значительная часть нового учебника — это попытка идеологически ответить на главную головную боль властей: демографический кризис. В главе «Россия в многополярном мире» авторы жалуются на так называемый второй демографический переход, когда люди на Западе «начали воспринимать детей как помеху своей жизни и карьере, обычным делом стали неполные семьи, семьи с одним ребенком». В качестве антидота школьникам в параграфе об истории семьи приводят пример из Липецка — семью Анатолия и Валентины Хромых, в которой воспитываются 20 детей (12 сыновей и 8 дочерей). Учебник восторженно цитирует мать-героиню: «Счастье — это большая, дружная семья. [...] Каждый ребенок был желанный». А чтобы закрепить понимание «правильного», девятиклассникам поручают проанализировать Указ Путина № 809 о традиционных ценностях. Отдельно подчеркивается, что Россия теперь предоставляет убежище тем жителям Запада, чьи страны «сознательно разрушают» семейственность.

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Но чтобы подростки не заразились тлетворным влиянием, их нужно научить информационной гигиене. И тут авторы вводят колоритный термин — «ментальные вирусы». Учебник объясняет, что это новости, книги, фильмы или песни, которые, словно инфекция, «способны заражать сознание людей и целого общества, подспудно внедряя и продвигая какую-либо идею». О каких именно «вирусах» идет речь, подробно раскрывается в самом конце книги. Главная угроза — это «агрессивная культурная экспансия Запада», который пытается навязать миру «однополые браки» и мысль о возможности изменения биологической природы человека. Школьникам объясняют, что западные элиты, отбросив христианские ценности, используют для разложения других стран идеологизированную псевдонауку. К ней официальный учебник РФ причисляет гендерные исследования и трансгуманизм.

© Скриншот из книги «Обществознание: 9-й класс: учебник» (под ред. Д. А. Медведева)

Новые реалии: СВО, иноагенты и украинский вопрос Современная геополитика и реалии СВО больше не вынесены в отдельный параграф — они растворены в базовых темах. Например, рассказывая об общественных организациях, авторы предостерегают подростков от структур с зарубежным финансированием. Учебник дает школьникам четкое (хоть и без юридического термина) описание иноагентов и нежелательных организаций: «Такие сообщества могут апеллировать к общности религии, культуры, к общечеловеческим ценностям и правам человека, но на деле нередко служат лишь ширмой для действий государств, враждебных нашему». Аббревиатура «СВО» встречается в тексте регулярно. При рассказе про акции памяти школьникам объясняют, что в «Бессмертном полку» теперь нужно вспоминать и героев спецоперации. А сплоченность страны иллюстрируется страхом противника перед многонациональной армией — в учебнике отмечают, как Запад во время СВО сам пугает себя то «бурятскими танкистами», то «якутскими штурмовиками», то «чеченским спецназом».

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Для описания западных санкций составители переходят на максимально экспрессивную лексику. В главе «Россия в многополярном мире» заморозка активов описывается так: «Банальным грабежом, невиданным со времен дикого пиратства, стала блокировка международных валютных резервов России, т.е. средств, главным образом вырученных нашей страной за продажу нефти и газа». Там же школьникам объясняют, что российским физикам закрыли доступ к Большому адронному коллайдеру (в который РФ «вложила огромные средства»), а спортсменов не пускают на соревнования исключительно с одной целью — «унизить их, не дать в полной мере раскрыть свои таланты». Подростков с юных лет готовят к мысли, что за пределами страны они неизбежно столкнутся с давлением. В параграфе о российском народе авторы подчеркивают, что любые этнические различия внутри страны стираются при встрече с остальным миром: «Сегодня слово «русские» означает больше, чем один крупнейший народ России. Перед лицом внешнего мира все мы — русские. Именно так всех нас, граждан России, независимо от национальности назовут в любой другой стране мира, кто-то с уважением, кто-то с нескрываемой враждебностью, а то и со страхом. Мы связаны [...] общей судьбой и брошенным нам историческим вызовом». Отдельный абзац в финале посвящен соседнему государству. В учебнике обществознания нет полутонов, когда речь заходит об Украине: «Смена политических режимов в соседних с Россией странах при помощи так называемых цветных революций закономерно привела к появлению антироссийского, агрессивно-националистического режима на Украине, поставившего своей задачей полное уничтожение русского языка, культуры, общей памяти и истории».

Баннер, посвященный СВО © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Здесь же авторы напоминают, что Запад осуществляет «прямую военно-политическую агрессию», используя страны-сателлиты, и именно поэтому Россия была вынуждена пойти на конфронтацию ради «права на существование». Блок завершается напутствием: «Будущее великой России — в ваших руках». «Нет прав без обязанностей» и «священный долг» Глава про права и обязанности гражданина — самая прагматичная. Государство артикулирует свои жесткие запросы к 15-летней аудитории под лозунгом: «Нет прав без обязанностей». В разделе об уголовной ответственности авторы выделили красной плашкой с надписью «ВАЖНО» свежие изменения в Уголовный кодекс. Школьникам напоминают: детство закончилось. Прямо со школьной скамьи, с 14 лет, теперь наступает уголовная ответственность за содействие терроризму, участие в террористической организации и диверсии. Учебник напоминает, что по диверсиям теперь отменены сроки давности, а для взрослых вербовщиков, которые втягивают подростков в такие преступления, введено пожизненное лишение свободы (максимальный срок для самих подростков — 10 лет колонии). Показав кнут, учебник тут же предлагает и пряник в виде социального лифта — службу в армии. Защита Отечества называется «священным долгом», а служба — «прямой дорогой для тех, кто видит свое будущее в Вооруженных Силах [...], правоохранительных органах и спецслужбах». Составители пишут, что армия развивает волю и смелость, а чтобы окончательно убедить зумеров, предъявляют экономический козырь: «Работодатели часто отдают предпочтение кандидатам, отслужившим в армии». Альтернативная гражданская служба при этом упоминается вскользь — одним абзацем в самом низу страницы.

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Чтобы закрепить у школьников «правильный» тип мышления, составители учебника переосмысливают русскую классику в практических заданиях. Подросткам сначала предлагают согласиться с цитатой драматурга Александра Островского: «Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего Отечества, либо мерзавец своей жизни». А следом приводят знаменитый монолог героя «Записок из подполья» Достоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Составители выносят вердикт: персонаж объявлен «носителем антиценностей», а школьникам поручают порассуждать, почему для общества и государства «неприемлема подобная позиция гражданина». Геополитика по Данилевскому, многополярность с Ким Чен Ыном и «ДНК России» Пятая глава учебника носит название «Россия на пути в будущее». Именно здесь составители прощаются с иллюзиями о евроинтеграции и формулируют для школьников новую государственную идеологию. Базируется она на трудах Николая Данилевского — философа XIX века, который выступал против ориентации на Европу и продвигал идею «множественности цивилизаций».

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Теперь Россия официально идентифицирует себя в школьной программе как «государство-цивилизация». Учебник убеждает подростков, что наша страна не проиграла холодную войну, а распад СССР был лишь эпизодом. «Никто даже не мог себе представить, что наша страна бросит вызов глобальному миропорядку. Но она это сделала, как до того бросала вызов миропорядку «сверхимперий» Наполеона и Гитлера», — пишут составители учебника, не стесняясь исторических параллелей. Многополярный мир наглядно проиллюстрирован расширением блока БРИКС+ (с участием Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Индонезии) и фотографией с переговоров в Пекине: Владимир Путин запечатлен рядом с лидером Китая Си Цзиньпином и руководителем КНДР (Северной Кореи) Ким Чен Ыном.

© Скриншот из книги «Обществознание: 9-й класс: учебник» (под ред. Д. А. Медведева)