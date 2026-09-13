В Краснодаре на День города выступит китайский оперный театр

Краснодарский край

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  • Сцена из оперы «Три битвы с демоном белой кости» в постановке труппы института искусства Удзюй города Чжэцзян © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, krd.ru
    Сцена из оперы «Три битвы с демоном белой кости» в постановке труппы института искусства Удзюй города Чжэцзян © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодара, krd.ru

В Музыкальном театре Краснодара 21 сентября артисты из города Чжэцзян покажут оперу «Три битвы с демоном белой кости»

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Мэрия Краснодара анонсировала бесплатный показ оперы «Три битвы с демоном белой кости» в Музыкальном театре.

Эта опера относится к традиционному китайскому жанру «у» — он существует более 500 лет и является объектом нематериального культурного наследия Китая. Либретто основано на книге «Путешествие на Запад» — одном из официально признанных четырех величайших произведений китайской литературы.

«Три битвы с демоном белой кости» краснодарцы увидят в постановке труппы института искусства Удзюй города Чжэцзян. Вход бесплатный, но надо подать заявку на сайте мэрии до 16 сентября.

«Представление соединяет азиатскую философию и мифологию, боевые сцены, перевоплощения, а также традиционные и современные технологии. Опера исполняется на языке оригинала. Гастрольный показ — подарок партнёров к 233-летию краевой столицы», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в октябре выступит египтолог с лекцией о «Книге мертвых».

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