В Краснодаре на День города выступит китайский оперный театр

В Музыкальном театре Краснодара 21 сентября артисты из города Чжэцзян покажут оперу «Три битвы с демоном белой кости»

Мэрия Краснодара анонсировала бесплатный показ оперы «Три битвы с демоном белой кости» в Музыкальном театре.

Эта опера относится к традиционному китайскому жанру «у» — он существует более 500 лет и является объектом нематериального культурного наследия Китая. Либретто основано на книге «Путешествие на Запад» — одном из официально признанных четырех величайших произведений китайской литературы.

«Три битвы с демоном белой кости» краснодарцы увидят в постановке труппы института искусства Удзюй города Чжэцзян. Вход бесплатный, но надо подать заявку на сайте мэрии до 16 сентября.

«Представление соединяет азиатскую философию и мифологию, боевые сцены, перевоплощения, а также традиционные и современные технологии. Опера исполняется на языке оригинала. Гастрольный показ — подарок партнёров к 233-летию краевой столицы», — говорится в сообщении мэрии.

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