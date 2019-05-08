В профсоюзе футболистов рассказали, когда «Краснодар» сможет разорвать контракт с Мамаевым
Глава профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, осужденного за драки
Зотов отметил, что ранее слышал о желании руководства «горожан» разорвать контракт с Мамаевым, однако пока никаких конкретных шагов в данном направлении клуб не предпринимал.
По словам главы профсоюза, несмотря на решение суда, пока «Краснодар» технически не может воспользоваться правом разрыва договора, так как его могут изменить.
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«"Краснодар" имеет право разорвать контракт с футболистом, когда приговор вступит в официальную силу. У адвокатов есть время на обжалование приговора. Насколько я понимаю, юристы этим правом воспользуются», — цитирует Зотова Sport24.ru.
Он добавил, что весь процесс над футболистами «был довольно жесткий» и был похож «на показательную порку».
Как сообщали Юга.ру, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Мамаева признали виновным в побоях (ст. 116 УК РФ) и приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима.
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Все четверо оказались под следствием после того, как 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
На следующий день после случившегося «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с Павлом Мамаевым.
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