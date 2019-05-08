В профсоюзе футболистов рассказали, когда «Краснодар» сможет разорвать контракт с Мамаевым

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, осужденного за драки

Зотов отметил, что ранее слышал о желании руководства «горожан» разорвать контракт с Мамаевым, однако пока никаких конкретных шагов в данном направлении клуб не предпринимал. По словам главы профсоюза, несмотря на решение суда, пока «Краснодар» технически не может воспользоваться правом разрыва договора, так как его могут изменить.

«"Краснодар" имеет право разорвать контракт с футболистом, когда приговор вступит в официальную силу. У адвокатов есть время на обжалование приговора. Насколько я понимаю, юристы этим правом воспользуются», — цитирует Зотова Sport24.ru. Он добавил, что весь процесс над футболистами «был довольно жесткий» и был похож «на показательную порку».

Как сообщали Юга.ру, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Мамаева признали виновным в побоях (ст. 116 УК РФ) и приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима.