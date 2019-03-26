Арашуковым продлили арест до июля

Басманный суд Москвы 26 марта продлил на три месяца срок ареста отстраненного сенатора Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова

Следователь Андрей Горбарчук, который ведет дело Арашукова-младшего, обосновал свое ходатайство необходимостью провести множество следственных мероприятий, в том числе допросить свидетелей, и назначить обвиняемым экспертизу на вменяемость. На заседании Рауф Арашуков просил суд освободить его из-под стражи и отправить под домашний арест. Он также заявил, что его оклеветали за 65 млн рублей, и ни к каким убийствам он не причастен.

«Это чисто заказное дело в отношении меня. Я знаю, кто является заказчиком. Я знаю, кто кому заплатил, чтобы на меня такие показания давали. (...) Я знаю, что одному 30 миллионов рублей дали, другому — 35 миллионов рублей дали. Я даже знаю, кто давал, как договаривался. У меня все есть. Я просто во время суда не могу это все говорить. У меня есть доказательства и свидетели, которые готовы рассказать о заговоре против меня и моей семьи», — цитирует Арашукова «Коммерсантъ». Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Рауфу Арашукову арест до конца июня. Вместе с ним в СИЗО еще на три месяца останутся еще два фигуранта дела — его родственник, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и глава филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов, передает РИА «Новости». На другом заседании до 30 июня арест продлили и Арашукову-старшему. На тот же срок арест продлен заместителю генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову, директору филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузеру Хашукаеву и гендиректору ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игорю Травинову, сообщает «Интерфакс».