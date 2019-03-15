Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за конфликта в Керченском проливе

Евросоюз 14 марта включил в санкционный список восемь россиян в связи с конфликтом с украинскими кораблями в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года

Ограничительные меры начали действовать 15 марта, говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС .

Под санкции попали командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев, командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын и командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков.

Кроме того, в список попали начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в Керчи пункта управления ПУ ФСБ Алексей Шатохин, начальник отдела береговой охраны ПУ ФСБ РФ по республике Андрей Шеин. Ограничительные меры ввели и против командиров кораблей.

Санкции ввели против командующего войсками Южного военного округа генерала-полковника Александра Дворникова и начальника пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергея Станкевича.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября 2018 года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и нарушили государственную границу. После этого российские пограничники задержали суда и членов экипажей.

Суд Симферополя арестовал украинских моряков. Под стражей они будут находиться до 24 апреля.

На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение. Власти РФ назвали инцидент провокацией, а ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины.