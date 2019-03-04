Трамп продлил санкции против России еще на год

Белый дом сообщил о продлении санкций, введенных против России в 2014 году из-за ситуации на Украине

Об этом решении президента США Дональда Трампа сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном 4 марта в Федеральном реестре — сборнике документов правительства США. «Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в пояснительной записке, подписанной президентом.