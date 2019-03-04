Трамп продлил санкции против России еще на год

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Белый дом сообщил о продлении санкций, введенных против России в 2014 году из-за ситуации на Украине

Об этом решении президента США Дональда Трампа сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном 4 марта в Федеральном реестре — сборнике документов правительства США.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. 

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В отдельном уведомлении Конгрессу сказано, что действия и политика попавших под санкции лиц «подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также содействуют расхищению ее активов».

Как сообщали Юга.ру, западные страны ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. Ограничения коснулись финансового, энергетического и оборонно-промышленного секторов экономики.

В апреле 2018 года Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции попали 38 человек, среди которых предприниматель Сулейман Керимов, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Санкционный список продолжает расширяться.

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