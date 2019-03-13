«Он решил нам рассказать, какая у него должна быть зарплата». Главный тренер «Краснодара» рассказал о конфликте с Игнатьевым
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев на пресс-конференции 13 марта рассказал о конфликте с 20-летним форвардом Иваном Игнатьевым
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На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» Мусаев выразил мнение, что Игнатьев попал под влияние агентов, которые дали ему большие деньги.
«Есть проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали в него душу и силу, сейчас возникли люди, которые дали ему большие деньги. И он решил нам рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие должны быть прописаны отступные за него», — рассказал наставник «быков».
Мусаев назвал это типичными российскими условиями: такие случаи уже были и будут еще, особенно в период лимита на легионеров. Однако такого никогда не будет в «Краснодаре», пишет РИА «Новости».
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Тренер «быков» также рассказал, что перед еврокубковой игрой с испанцами все футболисты здоровы. По словам Мусаева, преимущество «Краснодара» в предстоящей игре — полный стадион болельщиков.
Как сообщали Юга.ру, в первой игре 1/8 финала Лиги Европы черно-зеленые на выезде уступили «Валенсии». Иван Игнатьев не полетел на эту игру. Тогда Мурад Мусаев объяснил отсутствие форварда тем, что он не готов, и что «футбол для него не на первом месте».
Позже появилась инфомрация о том, что Игнатьев отказался подписывать новый контракт с «Краснодаром» из-за низкой зарплаты.
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Накануне футболист рассказал, что руководство «быков» предложило ему новый контракт, а он отказался подписывать документ, отметив, что не просил «гигантских денег». По мнению спортсмена, отказ стал причиной его перевода в «Краснодар-2».
20-летний Иван Игнатьев — воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА U19. В нынешнем игровом году нападающий забил шесть голов в 21 матче РПЛ и Кубка России, выходил в основе команды на игры Лиги Европы с «Байером». Сейчас Игнатьев играет в ФНЛ в составе фарм-клуба.
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