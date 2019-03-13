«Он решил нам рассказать, какая у него должна быть зарплата». Главный тренер «Краснодара» рассказал о конфликте с Игнатьевым

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев на пресс-конференции 13 марта рассказал о конфликте с 20-летним форвардом Иваном Игнатьевым

На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» Мусаев выразил мнение, что Игнатьев попал под влияние агентов, которые дали ему большие деньги. «Есть проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали в него душу и силу, сейчас возникли люди, которые дали ему большие деньги. И он решил нам рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие должны быть прописаны отступные за него», — рассказал наставник «быков».

Мусаев назвал это типичными российскими условиями: такие случаи уже были и будут еще, особенно в период лимита на легионеров. Однако такого никогда не будет в «Краснодаре», пишет РИА «Новости».

Тренер «быков» также рассказал, что перед еврокубковой игрой с испанцами все футболисты здоровы. По словам Мусаева, преимущество «Краснодара» в предстоящей игре — полный стадион болельщиков.

Как сообщали Юга.ру, в первой игре 1/8 финала Лиги Европы черно-зеленые на выезде уступили «Валенсии». Иван Игнатьев не полетел на эту игру. Тогда Мурад Мусаев объяснил отсутствие форварда тем, что он не готов, и что «футбол для него не на первом месте». Позже появилась инфомрация о том, что Игнатьев отказался подписывать новый контракт с «Краснодаром» из-за низкой зарплаты.