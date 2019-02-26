Еще двух фигурантов дела Арашуковых задержали на Ставрополье

В рамках расследования углового дела о многомиллиардном хищении газа у «Газпрома» 26 февраля задержали двух руководителей предприятий Ставрополья

Задержаны бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов (сейчас он занимает должность замдиректора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь») и и. о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.

«Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в пресс-службе СК РФ, Следствие по делу Арашуковых продолжается. В розыск по нему объявлены и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.