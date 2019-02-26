Еще двух фигурантов дела Арашуковых задержали на Ставрополье
В рамках расследования углового дела о многомиллиардном хищении газа у «Газпрома» 26 февраля задержали двух руководителей предприятий Ставрополья
Задержаны бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов (сейчас он занимает должность замдиректора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь») и и. о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.
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«Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в пресс-службе СК РФ,
Следствие по делу Арашуковых продолжается. В розыск по нему объявлены и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.
Как сообщали Юга.ру, 30 января во время заседания в Совфеде задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям, в том числе убийствам, и арестовали на два месяца. В тот же день задержали его отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, его также арестовали на два месяца. 31 января по этому же делу взяли под стражу четверых руководителей дочерних предприятий «Газпрома» на Ставрополье, в Черкесске и Астрахани, а 15 февраля — двух руководителй «Газпром межрегионгаз Махачкала».
По данным следствия, Арашуков-старший уже много лет трудится в газовой сфере (с 2002 по 2011 годы занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз») и, используя связи, способствовал назначению этих знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет.
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