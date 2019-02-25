Семьи, пострадавшие от наводнения в Туапсинском районе, остались без жилищных сертификатов и обратились в суд

В Туапсинском районе, жители, чьи дома оказались повреждены во время наводнения в октябре, пожаловались, что власти не предоставили им жилищные сертификаты

Семьи, которые не получили жилье, обратились в районный суд. Их интересы представляет Евгений Витишко — кубанский эколог, общественный деятель и активист «Экологической вахты по Северному Кавказу».

«Я выступаю как представитель потерпевших в районном суде. В этом качестве может выступать любой человек. У меня есть юридическое образование. Я взял на себя многодетные семьи, наиболее слабые», — рассказал он порталу Юга.ру.

По его словам, первоначально в иске было 176 семей Туапсинского района. Из них 17 семей получили жилищные сертификаты без разбирательств. Все остальные обратились в суд.

«Первоначально не всем выплатили и денежные компенсации. Заседания были в декабре, я в них не принимал участие. Но знаю, что решения в большинстве случаев были приняты положительные. Сейчас позиция администрации края и регионального министерства ГО и ЧС понятна — они против, чтобы комиссия признала жителей потерпевшими и люди получили компенсации по утерянному жилью. По разным причинам, их много: у кого-то не оформлен земельный участок, кто-то прописан в другом месте или имеет какие-то доли», — пояснил Витишко.

Он пояснил, что у одного из жителей, чьи интересы он представляет, смыло участок в селе Георгиевском. Землю он покупал с аукциона у администрации Туапсинского района. Мужчина построил там двухэтажный дом, но перед подтоплением не успел оформить право собственности. По закону ему не была положена компенсация. Но суд принял положительное решение — предоставить ему компенсацию на 33 кв. метра. Решение не вступило еще в силу, его могут обжаловать представители министерства ГО и ЧС.

Витишко рассказал, что 23 февраля суд вынес еще одно положительное решение по многодетной семье Юлии Булах.

«Радио свобода» пишет, что дом Булах купила на материнский капитал. За несколько месяцев до подтопления его официально признали аварийным. Семья должна была самостоятельно принять меры к переселению. Из-за маленького ребенка женщина не смогла ходить по инстанциям, поэтому в доме сделали посильный ремонт.

После наводнения семье отказали в сертификате на новое жилье, поскольку дом был признан аварийным до стихии. После этого Булах обратилась в суд. Судья Туапсинского районного суда Галина Авджи постановила включить эту семью в список на выдачу сертификата для покупки нового жилья.

Витишко отметил, что 27 февраля назначено заседание по вопросу многодетной семьи Натальи Коротиной. Женщина вместе с детьми и мужем живет в пункте временного размещения в пансионате «Южный».

Семья также не может получить сертификат на жилье, поскольку их дом считается расселенным. «Радо Свобода», ссылаясь на слова женщины, сообщает, что власти признали дом Коротиных аварийным бараком, однако никого не переселили. Из-за того, что дом был в аварийном состоянии, женщину и ее детей не могли там прописать. Из-за этого, по закону, для них жилищный сертификат не положен.

Витишко пояснил порталу Юга.ру, что такие ситуации происходят из-за недоработки краевого закона 2015 года «О мерах государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС».

В пресс-службе администрации Туапсинского района порталу Юга.ру сообщили, что в пункте временного размещения в пансионате «Юный» находятся 52 подтопленца. Выдачей сертификатов на жилье занимаются в администрации Краснодарского края.

В пресс-службе администрации края порталу пояснили, что этот вопрос контролирует региональное министерство ГО и ЧС. В пресс-службе ведомства не смогли оперативно предоставить комментарий. Однако портал Юга.ру направил запрос о предоставлении информации.