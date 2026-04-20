В Краснодаре пройдет публичная лекция о публичных лекциях. Ее прочтет редактор Юга.ру

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Денис Куренов расскажет, почему этот формат мероприятий — ритуал и ловушка

20 апреля бар «Винзавод» анонсировал лекцию «Публичная лекция как ритуал и ловушка». Ее прочтет Денис Куренов — журналист, социолог, книгоиздатель и редактор Юга.ру.

«Публичная лекция — один из самых странных ритуалов современности. Незнакомые люди собираются в одном помещении, чтобы молча смотреть на другого незнакомого человека, пока тот что-то говорит, — да еще и платят за это деньги. Никто не считает это странным. Именно поэтому стоит присмотреться», — рассказал Юга.ру Денис Куренов.

Как самостоятельно организовать мероприятие — без бюджета, опыта и связей:

Во время выступления спикер предложит взглянуть на привычные встречи через оптику социальных наук. Опираясь на микросоциологию Ирвина Гофмана и тезисы Пьера Бурдье, автор разберет скрытые механизмы интеллектуального потребления и негласные правила поведения участников. Отдельное внимание Куренов уделит реалиям краснодарского формата edutainment (образования через развлечение) — специфике местных мероприятий, где просвещение тесно переплетается с барной культурой.

Лекция пройдет в баре «Винзавод» на улице Мира, 38/1. Начало в 19:30. Подробности уточняйте у организаторов.

Афиша Краснодар Лекции Наука Образование События

Новости

Лента новостей

