В музее Краснодара пройдет экскурсия-спектакль «Утвердители нового искусства»

Участники встретятся с художниками-авангардистами и узнают о концепциях их творчества и различных направлениях передового искусства. Также можно будет поучаствовать в танцевальном мастер-классе от студии «Южное наследие».

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 25 апреля экскурсию «Утвердители нового искусства» в рамках выставки «Русский авангард. Пространство эксперимента». Мероприятие пройдет в формате спектакля.

В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард:

На выставке «Русский авангард. Пространство эксперимента» представлены оригиналы работ Василия Кандинского, Казимира Малевича, Николая Рериха, Александра Куприна, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Павла Филонова и Александра Родченко, которые хранятся в музее Коваленко и регулярно демонстрируются в России и за рубежом. Произведения всех перечисленных авторов впервые показывают в рамках одной экспозиции.

Также можно увидеть макеты, изготовленные студентами-архитекторами, агитационный фарфор из частных коллекций, архивные фотографии и издания.

Экскурсия состоится 25 апреля в 18:00 на улице Красной, 13. Стоимость билетов — 1200 рублей. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-49-68.

Выставка «Русский авангард. Пространство эксперимента» работает до 17 мая. В будние дни взрослый билет стоит 400 рублей, в выходные — 500 рублей.