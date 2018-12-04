Губернатор Кубани предложил переселить людей из зон, где есть опасность разрушения от стихии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря поручил определить территории, в которых есть угроза разрушения домов во время стихийных бедствий
Глава Кубани сообщил, что после октябрьских подтоплений непригодными для жилья признали 248 домов. В пунктах временного размещения остаются 75 человек, еще 34 жителя ремонтируют свои дома.
Кондратьев поручил определить зоны, в которых есть угроза разрушения домов во время стихийных бедствий. Жителей таких районов он предложил переселить. Глава края пояснил, что муниципальные власти должны искать площадки для строительства многоэтажек, в которые будут переселять людей.
«Иначе проблему мы не решим, а будем только все время выделять из краевого бюджета деньги на компенсацию имущества и подвергать жителей риску», — сказал Кондратьев.
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Вице-губернатор Кубани Игорь Галась отметил, что в крае насчитывается около 1 тыс. населенных пунктов, где есть опасность разрушения. В связи с этим требуется поэтапная проработка вопроса, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли ливни, в результате которых произошли подтопления. Пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов в 29 населенных пунктах. Глава региона поручил предоставить временное жилье гражданам, дома которых оказались полностью разрушены. Планировалось, что жители, чьи дома получили повреждения во время наводнения, смогут вернуться в них к концу года.
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