Губернатор Кубани предложил переселить людей из зон, где есть опасность разрушения от стихии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря поручил определить территории, в которых есть угроза разрушения домов во время стихийных бедствий

Глава Кубани сообщил, что после октябрьских подтоплений непригодными для жилья признали 248 домов. В пунктах временного размещения остаются 75 человек, еще 34 жителя ремонтируют свои дома.

Кондратьев поручил определить зоны, в которых есть угроза разрушения домов во время стихийных бедствий. Жителей таких районов он предложил переселить. Глава края пояснил, что муниципальные власти должны искать площадки для строительства многоэтажек, в которые будут переселять людей.

«Иначе проблему мы не решим, а будем только все время выделять из краевого бюджета деньги на компенсацию имущества и подвергать жителей риску», — сказал Кондратьев.