Маркет, обмен растениями и квартирник. В Краснодаре состоится фестиваль «Навстречу лету»

В краснодарском пространстве пройдет фестиваль с маркетом от локальных проектов, свопом и другими мероприятиями (0+)

Краснодарский проект Green Door анонсировал на 26 апреля фестиваль «Навстречу лету». Гостей ждет маркет с локальными проектами, где местные мастера представят керамику, ювелирные изделия из серебра, парфюмерию, винтажные предметы и другое.

Также в программе:

с 11:30 до 12:30 — утренний квартирник от дуэта музыкантов Максима Колесникова и Даяны Святенко;

с 13:00 до 14:30 — обмен растениями от магазина «Ботанка». Можно принести здоровые чистые комнатные растения в подписанных стаканчиках или горшочках и забрать столько же с собой;

с 15:00 до 17:00 — своп от экоцентра «Чистая среда». Можно принести аксессуары, а также одежду и обувь в хорошем состоянии без пятен и дырок и забрать то, что понравится. Вещи, которые не найдут новых хозяев, отправятся в секонд-хэнд экоцентра или на переработку.