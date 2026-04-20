Маркет, обмен растениями и квартирник. В Краснодаре состоится фестиваль «Навстречу лету»
В краснодарском пространстве пройдет фестиваль с маркетом от локальных проектов, свопом и другими мероприятиями (0+)
Краснодарский проект Green Door анонсировал на 26 апреля фестиваль «Навстречу лету». Гостей ждет маркет с локальными проектами, где местные мастера представят керамику, ювелирные изделия из серебра, парфюмерию, винтажные предметы и другое.
Также в программе:
с 11:30 до 12:30 — утренний квартирник от дуэта музыкантов Максима Колесникова и Даяны Святенко;
с 13:00 до 14:30 — обмен растениями от магазина «Ботанка». Можно принести здоровые чистые комнатные растения в подписанных стаканчиках или горшочках и забрать столько же с собой;
с 15:00 до 17:00 — своп от экоцентра «Чистая среда». Можно принести аксессуары, а также одежду и обувь в хорошем состоянии без пятен и дырок и забрать то, что понравится. Вещи, которые не найдут новых хозяев, отправятся в секонд-хэнд экоцентра или на переработку.
Помимо этого будут участники зин-фестиваля «Ветка», о котором подробнее Юга.ру рассказывали тут. Гости смогут познакомиться с жанром, авторами зинов и организатором «Ветки» фотографом Аркадием Коробка.
Фестиваль пройдет 26 апреля с 11:00 до 22:00 в центре притяжения «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Вход свободный.
