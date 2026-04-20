Спам, брань и деструктивные призывы. Власти объяснили, почему губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в телеграм-канале

Краснодарский край

  Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
20 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что власти Краснодарского края объяснили решение губернатора региона Вениамина Кондратьева закрыть комментарии в телеграм-канале. Причиной назвали регулярное появление в обсуждениях спама, рекламы, вредоносного контента, нецензурной лексики и деструктивных призывов.

По данным пресс-службы администрации региона, все перечисленное нарушает действующее законодательство.

Там также указали, что с оперативной модерацией подобных комментариев возникают сложности, потому что в отношении мессенджера Telegram действуют ограничения.

Гражданам предлагают использовать альтернативные каналы связи с органами власти. В их числе:

  • «Виртуальная приемная губернатора» на официальном сайте администрации края;
  • платформа обратной связи на базе «Госуслуг»;
  • сервис «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте региональной администрации.
  • электронная почта.

Напомним, 14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев закрыл комментарии своего телеграм-канала. До этого жители региона активно интересовались коррупционным скандалом, связанным с Андреем Коробкой, и экологической ситуацией в Анапе.

Как писали Юга.ру, 10 апреля Вениамин Кондратьев доложил Владимиру Путину, что регион провел работы по восстановлению пляжей, и в этом сезоне Анапа примет отдыхающих. Однако уже на следующий день стало известно, что у берега Анапы заметили новое пятно нефтепродуктов. 

Маркет, обмен растениями и квартирник. В Краснодаре состоится фестиваль «Навстречу лету»
В Краснодарском крае новый вид мошенничества: жителям предлагают сдать квартиру под оборудование связи
Минстрой РФ планирует взыскивать долги за ЖКУ онлайн. Как это будет работать?
В Молодежном театре Краснодара состоится премьера «Гамлета». Что известно о спектакле?
В Сочи закрыли нелегальный реабилитационный центр для подростков. 25 детей жили в частном доме с нарушениями санитарных норм и пожарной безопасности
В Туапсе после ночной атаки БПЛА и пожара в морпорту выпал мазутный дождь

Местами ливни и сильный ветер
Сегодня, 08:33
Местами ливни и сильный ветер
Прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

