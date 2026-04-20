Спам, брань и деструктивные призывы. Власти объяснили, почему губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в телеграм-канале

Власти рассказали, почему в телеграм-канале Вениамина Кондратьева больше нельзя оставлять комментарии

По данным пресс-службы администрации региона, все перечисленное нарушает действующее законодательство.

20 апреля «Коммерсантъ» сообщил , что власти Краснодарского края объяснили решение губернатора региона Вениамина Кондратьева закрыть комментарии в телеграм-канале. Причиной назвали регулярное появление в обсуждениях спама, рекламы, вредоносного контента, нецензурной лексики и деструктивных призывов.

Там также указали, что с оперативной модерацией подобных комментариев возникают сложности, потому что в отношении мессенджера Telegram действуют ограничения.

Гражданам предлагают использовать альтернативные каналы связи с органами власти . В их числе:

«Виртуальная приемная губернатора» на официальном сайте администрации края;

платформа обратной связи на базе «Госуслуг»;

сервис «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте региональной администрации.

электронная почта.

Напомним, 14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев закрыл комментарии своего телеграм-канала. До этого жители региона активно интересовались коррупционным скандалом, связанным с Андреем Коробкой, и экологической ситуацией в Анапе.