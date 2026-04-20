В Краснодарском крае новый вид мошенничества: жителям предлагают сдать квартиру под оборудование связи

Жителей Кубани предупредили о новой мошеннической схеме, связанной со сдачей квартир под SIM-боксы

20 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о новой схеме мошенничества — жителям предлагают сдавать квартиры под размещение оборудования. Речь идет о SIM-боксах.

SIM-бокс — это комплекс, который объединяет большое количество SIM-карт под единым управлением и обеспечивает удаленный доступ к каждой из них. Устройство позволяет совершать звонки и рассылать сообщения неограниченному числу абонентов. При этом звонки выглядят как местные и начинаются с привычного кода, независимо от того, на каком расстоянии находится абонент от комплекса.

SIM-боксы используются для массовых автоматических звонков, спам-рассылок и отправки фишинговых ссылок. Также через такие комплексы мошенники совершают звонки, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Известно, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников интернет-провайдеров и предлагать арендодателям установить оборудование в квартире, чтобы «протестировать его для улучшения связи».

Однако в пресс-службе отметили, что это может вовлечь граждан в работу мошеннических колл-центров, за участие в которой с 1 сентября 2025 года предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274.3 УК РФ.

«Даже если такие предложения выглядят как пассивный доход, фактически гражданин помогает мошенникам и рискует попасть под уголовное преследование», — добавили представители прокуратуры.

Помимо этого, жителям Краснодарского края стоит опасаться предложений за деньги следить за устройствами с SIM-картами — такие действия также являются частью мошеннических схем.

Как писали Юга.ру, в марте стало известно, что в России мошенники распространяют поддельные приложения для оплаты ЖКХ и радаров ДПС.

Маркет, обмен растениями и квартирник. В Краснодаре состоится фестиваль «Навстречу лету»
В Краснодарском крае новый вид мошенничества: жителям предлагают сдать квартиру под оборудование связи
Минстрой РФ планирует взыскивать долги за ЖКУ онлайн. Как это будет работать?
В Молодежном театре Краснодара состоится премьера «Гамлета». Что известно о спектакле?
В Сочи закрыли нелегальный реабилитационный центр для подростков. 25 детей жили в частном доме с нарушениями санитарных норм и пожарной безопасности
В Туапсе после ночной атаки БПЛА и пожара в морпорту выпал мазутный дождь

Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
16 апреля, 16:30
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

