В Краснодарском крае новый вид мошенничества: жителям предлагают сдать квартиру под оборудование связи

20 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о новой схеме мошенничества — жителям предлагают сдавать квартиры под размещение оборудования. Речь идет о SIM-боксах.

SIM-бокс — это комплекс, который объединяет большое количество SIM-карт под единым управлением и обеспечивает удаленный доступ к каждой из них. Устройство позволяет совершать звонки и рассылать сообщения неограниченному числу абонентов. При этом звонки выглядят как местные и начинаются с привычного кода, независимо от того, на каком расстоянии находится абонент от комплекса.



SIM-боксы используются для массовых автоматических звонков, спам-рассылок и отправки фишинговых ссылок. Также через такие комплексы мошенники совершают звонки, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Известно, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников интернет-провайдеров и предлагать арендодателям установить оборудование в квартире, чтобы «протестировать его для улучшения связи».