На Кубани признали непригодными для жилья более 240 поврежденных во время подтоплений домов
В Краснодарском крае, по предварительным оценкам, 246 домов признали непригодными для проживания после подтопления
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Об этом 2 ноября рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. По его словам, теперь необходимо решить, как помогать жителям. Чаще всего гражданам, которые потеряли жилье во время стихии, выдают жилищные сертификаты.
Якушев добавил, что после оценки ущерба подготовят постановление правительства, сообщает «Интерфакс-Юг».
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Как писали Юга.ру, на Кубани 24 октября прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах.
Из-за стихии полностью лишись имущества более 340 человек.
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