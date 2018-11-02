На Кубани признали непригодными для жилья более 240 поврежденных во время подтоплений домов

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае, по предварительным оценкам, 246 домов признали непригодными для проживания после подтопления

Смотрите фоторепортаж:

Об этом 2 ноября рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. По его словам, теперь необходимо решить, как помогать жителям. Чаще всего гражданам, которые потеряли жилье во время стихии, выдают жилищные сертификаты.

Якушев добавил, что после оценки ущерба подготовят постановление правительства, сообщает «Интерфакс-Юг».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, на Кубани 24 октября прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах.

Из-за стихии полностью лишись имущества более 340 человек. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Стихийные бедствия

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин предложил вернуть ГРУ
На Дону задержали партию просроченного мяса, предназначенного для школы-интерната
Модельное агентство Oldushka проведет в Сочи кастинг среди пожилых
В Ростове будут судить женщину, которая без ведома подруги продала ее квартиру
В Брюховецком районе на обновление дома культуры потратили 2 млн рублей
Адыгея выиграла конкурсы Минобрнауки РФ на 500 млн рублей

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения

Личный опыт фотографа Юга.ру

Статьи

В Геленджике начался фестиваль гуманной педагогики

Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили

Статьи

Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив

Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале