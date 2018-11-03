Число пострадавших от паводка на Кубани превысило 700 человек
В Краснодарском крае число пострадавших из-за октябрьской стихии увеличилось до 724 человек
«Пострадали 730 человек, шесть из которых погибли. В больницах находится на лечении 25 пострадавших, еще девять человек выписаны», — сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, слова которого цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что амбулаторную помощь оказали 690 жителям, в том числе 98 детям.
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В зоне подтопления завершили проведение иммунизации населения, привито против вирусного гепатита А 4276 человек, дизентерии Зонне 2785 человек; брюшного тифа 689 человек.
По уточненным данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в шести пунктах временного размещения проживает 139 человек, в том числе 46 детей (Туапсинский район — 4 ПВР, 110 человек, в том числе 35 детей; Апшеронский район — 1 ПВР, 4 человека; Сочи — 1 ПВР, 25 человек, в том числе 11 детей).
По результатам работы оценочных комиссий признано пострадавшими 2562 домовладений, в которых проживает 7314 человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов.
Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В крае действует режим ЧС.
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