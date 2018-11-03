Число пострадавших от паводка на Кубани превысило 700 человек

В Краснодарском крае число пострадавших из-за октябрьской стихии увеличилось до 724 человек

«Пострадали 730 человек, шесть из которых погибли. В больницах находится на лечении 25 пострадавших, еще девять человек выписаны», — сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, слова которого цитирует РИА Новости. Ранее сообщалось, что амбулаторную помощь оказали 690 жителям, в том числе 98 детям.

В зоне подтопления завершили проведение иммунизации населения, привито против вирусного гепатита А 4276 человек, дизентерии Зонне 2785 человек; брюшного тифа 689 человек. По уточненным данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в шести пунктах временного размещения проживает 139 человек, в том числе 46 детей (Туапсинский район — 4 ПВР, 110 человек, в том числе 35 детей; Апшеронский район — 1 ПВР, 4 человека; Сочи — 1 ПВР, 25 человек, в том числе 11 детей).