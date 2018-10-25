Кондратьев ввел режим ЧС на территории Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился ввести режим ЧС на территории региона из-за непогоды

В документе отмечается, что в результате ливней 24 и 25 октября в реках Краснодарского края произошел резкий подъем уровня воды, подтоплены населенные пункты в Апшеронском, Туапсинском районе и Сочи.

«В результате сложившейся обстановки нарушены условия жизнедеятельности населения, нанесен значительный материальный ущерб гражданам и экономике края. Возникла чрезвычайная ситуация регионального характера, источником которой явились опасные метеорологические явления», — говорится в распоряжении.

Режим ЧС вводится «в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, восстановления условий жизнедеятельности пострадавшего населения в муниципальных образованиях». При этом границы зоны ЧС устанавливаются в пределах территорий Апшеронского, Туапсинского районов и Сочи.

Руководителем ликвидации ЧС назначен первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, его заместителем — глава краевого управления МЧС Сергей Капустин.