Кондратьев ввел режим ЧС на территории Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился ввести режим ЧС на территории региона из-за непогоды
В документе отмечается, что в результате ливней 24 и 25 октября в реках Краснодарского края произошел резкий подъем уровня воды, подтоплены населенные пункты в Апшеронском, Туапсинском районе и Сочи.
«В результате сложившейся обстановки нарушены условия жизнедеятельности населения, нанесен значительный материальный ущерб гражданам и экономике края. Возникла чрезвычайная ситуация регионального характера, источником которой явились опасные метеорологические явления», — говорится в распоряжении.
Режим ЧС вводится «в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, восстановления условий жизнедеятельности пострадавшего населения в муниципальных образованиях». При этом границы зоны ЧС устанавливаются в пределах территорий Апшеронского, Туапсинского районов и Сочи.
Руководителем ликвидации ЧС назначен первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, его заместителем — глава краевого управления МЧС Сергей Капустин.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, из-за ливней подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. Ранее режим ЧС был локально введен во всех трех муниципальных образованиях.
В Туапсе прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий стихии.
Первое большое интервью с Михаилом Беньяшом после освобождения под залог
Чем заняться в выходные 27 и 28 октября. Обзор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.