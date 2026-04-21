В краснодарском кинотеатре «Болгария» пройдет Южный кофейный фестиваль

В Краснодаре состоится кофейный фестиваль. В программе — соревнования 14 кофеен, дегустации, лекции и другие мероприятия (16+)

Телеграм-канал «Южный кофейный фестиваль» анонсировал на 25-26 апреля проведение фестиваля. Мероприятие пройдет в краснодарском кинотеатре «Болгария».

Напомним, в 2024 году власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария». С тех пор там регулярно проходят бесплатные выставки, мастер-классы, кинопоказы и другие события.

На фестивале гости смогут попробовать кофе от разных южных обжарочных компаний, посетить лекции экспертов, а также поучаствовать в дегустациях, мастер-классах и соревнованиях.

Кроме того, в программу войдет отборочный чемпионат России среди бариста — Russian Coffee Cup. Свое мастерство продемонстрируют специалисты из 14 южных кофеен. Список участников можно найти по ссылке.