В Туапсинском районе подтоплены семь населенных пунктов, эвакуированы около 160 человек. Дожди продлятся до выходных
В Туапсинском районе Краснодарского края продолжается ликвидация последствий сильных ливней
Днем 24 октября за 6 часов выпало 119 мм осадков. По последним данным краевого управления МЧС, частично подтоплены семь населенных пунктов Туапсинского района (город Туапсе, села Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковское, Мессожай, станица Григорьевская) и в одном населенном пункте Апшеронского района (станица Куринская); также подтоплены железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск.
«Всего в зоне затопления 22330 домовладений с населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Из-за подтопления проезжей части дорог между Кивеньковским и Индюком и между Туапсе и Апшеронском затруднено движение легкового транспорта. Из-за схода селей на ст. Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение. Разрушился автодорожного моста в с. Цыпка.
Эвакуированы более 160 человек. Эвакуация прошла в Туапсе, Кривенковском, Цыпке, Мессожае, Георгиевском, Индюке, селе Шаумян и в ст. Куринской Апшеронского района. В МЧС отметили, что на территории Туапсинского района готовы принять людей находятся 38 пунктов временного размещения общей вместимостью более 10 тыс. человек.
Напомним, дожди на побережье продлятся до выходных, в крае действует экстренное предупреждение. Предстоящей ночью ожидается пик осадков в Туапсинском районе.
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Как писали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из подтопленных домов.
Губернатор Вениамин Кондратьев заверил, что ситуация находится под контролем. Дорожники сообщили, что трасса А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе открыта для движения несмотря на режим ЧС. А движение поездов закрыто из-за подтопления путей, задержаны несколько рейсов.
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Такого я еще не видела������ . Со вчерашней ночи у нас шел дождь. Гремел такой гром, что мой деревянный домик дрожал от его раскатов. . Сегодня весь день получала такие видео на телефон и благодарила Всевышнего за то, что мы с сыном дома. . Хотя эта беда и нас не обошла стороной. На последнем видео моя затопленная летняя кухня. Даже плотно закрытую в нее дверь просто выбило потоком воды со двора�� . Друзья присылают предупреждения, что городской водозабор затопило, аварии на многих электростанциях (что заметно и по переодически моргающему дома свету) и возможны отключения воды и света. А еще все боятся продолжения этой стихии ночью�� . В общем, Туапсе, набирайте воду и заряжайте телефоны, если еще этого не сделали. . А я пошла спасать свою кухню��
В Туапсинском районе подтоплены семь населенных пунктов, людей эвакуировали
Дожди продлятся до выходных
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