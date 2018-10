В Туапсинском районе подтоплены семь населенных пунктов, эвакуированы около 160 человек. Дожди продлятся до выходных

View this post on Instagram

Такого я еще не видела . Со вчерашней ночи у нас шел дождь. Гремел такой гром, что мой деревянный домик дрожал от его раскатов. . Сегодня весь день получала такие видео на телефон и благодарила Всевышнего за то, что мы с сыном дома. . Хотя эта беда и нас не обошла стороной. На последнем видео моя затопленная летняя кухня. Даже плотно закрытую в нее дверь просто выбило потоком воды со двора . Друзья присылают предупреждения, что городской водозабор затопило, аварии на многих электростанциях (что заметно и по переодически моргающему дома свету) и возможны отключения воды и света. А еще все боятся продолжения этой стихии ночью . В общем, Туапсе, набирайте воду и заряжайте телефоны, если еще этого не сделали. . А я пошла спасать свою кухню