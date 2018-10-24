В Туапсинском районе подтоплены семь населенных пунктов, эвакуированы около 160 человек. Дожди продлятся до выходных

В Туапсинском районе Краснодарского края продолжается ликвидация последствий сильных ливней

Днем 24 октября за 6 часов выпало 119 мм осадков. По последним данным краевого управления МЧС, частично подтоплены семь населенных пунктов Туапсинского района (город Туапсе, села Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковское, Мессожай, станица Григорьевская) и в одном населенном пункте Апшеронского района (станица Куринская); также подтоплены железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск.

«Всего в зоне затопления 22330 домовладений с населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за подтопления проезжей части дорог между Кивеньковским и Индюком и между Туапсе и Апшеронском затруднено движение легкового транспорта. Из-за схода селей на ст. Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение. Разрушился автодорожного моста в с. Цыпка.

Эвакуированы более 160 человек. Эвакуация прошла в Туапсе, Кривенковском, Цыпке, Мессожае, Георгиевском, Индюке, селе Шаумян и в ст. Куринской Апшеронского района. В МЧС отметили, что на территории Туапсинского района готовы принять людей находятся 38 пунктов временного размещения общей вместимостью более 10 тыс. человек.

Напомним, дожди на побережье продлятся до выходных, в крае действует экстренное предупреждение. Предстоящей ночью ожидается пик осадков в Туапсинском районе.