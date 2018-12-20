Ущерб от октябрьских ливней на Кубани составил около 3,5 млрд рублей

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края оценили ущерб от ноябрьской непогоды и подтоплений в 3,5 млрд рублей

Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

«Ущерб от стихии в настоящее время оценивается в сумму около 3,5 млрд рублей. Отмечу, что мы не стали ждать федеральной помощи и уже на третий день организовали выплаты пострадавшим за счет краевого бюджета. Сейчас практически все пострадавшие уже получили материальную помощь», — сказал замглавы региона.

По его словам, всего пострадавшим выплачено почти 600 млн рублей.

Галась рассказал, что обычно в регионе закладывается в резервный фонд 200-300 млн рублей на подобные цели. Другая часть средств была перераспределена за счет других средств бюджета, пояснил он.

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Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В крае вводили режим ЧС. 

По результатам работы оценочных комиссий признано пострадавшими более 2,5 тыс домовладений, в которых проживает более 7 тыс. человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов. Пострадавшим выплачивали от 10 до 100 тыс. рублей, на выплату компенсаций власти края выделили 1 млрд рублей. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них — дети, погибли шесть человек.

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