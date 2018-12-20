Ущерб от октябрьских ливней на Кубани составил около 3,5 млрд рублей

Власти Краснодарского края оценили ущерб от ноябрьской непогоды и подтоплений в 3,5 млрд рублей

Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

«Ущерб от стихии в настоящее время оценивается в сумму около 3,5 млрд рублей. Отмечу, что мы не стали ждать федеральной помощи и уже на третий день организовали выплаты пострадавшим за счет краевого бюджета. Сейчас практически все пострадавшие уже получили материальную помощь», — сказал замглавы региона.

По его словам, всего пострадавшим выплачено почти 600 млн рублей.

Галась рассказал, что обычно в регионе закладывается в резервный фонд 200-300 млн рублей на подобные цели. Другая часть средств была перераспределена за счет других средств бюджета, пояснил он.