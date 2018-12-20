Ущерб от октябрьских ливней на Кубани составил около 3,5 млрд рублей
Власти Краснодарского края оценили ущерб от ноябрьской непогоды и подтоплений в 3,5 млрд рублей
Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась.
«Ущерб от стихии в настоящее время оценивается в сумму около 3,5 млрд рублей. Отмечу, что мы не стали ждать федеральной помощи и уже на третий день организовали выплаты пострадавшим за счет краевого бюджета. Сейчас практически все пострадавшие уже получили материальную помощь», — сказал замглавы региона.
По его словам, всего пострадавшим выплачено почти 600 млн рублей.
Галась рассказал, что обычно в регионе закладывается в резервный фонд 200-300 млн рублей на подобные цели. Другая часть средств была перераспределена за счет других средств бюджета, пояснил он.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В крае вводили режим ЧС.
По результатам работы оценочных комиссий признано пострадавшими более 2,5 тыс домовладений, в которых проживает более 7 тыс. человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов. Пострадавшим выплачивали от 10 до 100 тыс. рублей, на выплату компенсаций власти края выделили 1 млрд рублей. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них — дети, погибли шесть человек.
Все материалы по теме:
Красная Поляна, Домбай, Архыз, Приэльбрусье и другие
Краснодарский общественник Владислав Амерханов — о новых микрорайонах и новых горожанах
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.