Минус в апреле: заморозки на Кубани продержатся до конца рабочей недели

  © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
В Краснодарском крае ожидаются заморозки до −3 °C. В регионе объявили экстренное предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что ночью и утром с 21 по 24 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами в крае похолодает до −3 °C. В регионе действует экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в Краснодаре 21 апреля ночных морозов не ожидается, однако столбик термометра опустится до 2–4 °C. При этом днем воздух прогреется до 18 °C. 

Ранее в МЧС Краснодарского края предупреждали, что заморозки на поверхности почвы повышают риск повреждения и гибели сельхозкультур. Аграриев и дачников призывают укрывать посадки пленкой, нетканым материалом или соломой, а также использовать гофрированную бумагу и соломенные маты.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начали отключать 15 апреля.

