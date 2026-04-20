Минус в апреле: заморозки на Кубани продержатся до конца рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил , что ночью и утром с 21 по 24 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами в крае похолодает до −3 °C. В регионе действует экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в Краснодаре 21 апреля ночных морозов не ожидается, однако столбик термометра опустится до 2–4 °C. При этом днем воздух прогреется до 18 °C.



Ранее в МЧС Краснодарского края предупреждали, что заморозки на поверхности почвы повышают риск повреждения и гибели сельхозкультур. Аграриев и дачников призывают укрывать посадки пленкой, нетканым материалом или соломой, а также использовать гофрированную бумагу и соломенные маты.