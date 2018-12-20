Камбин компенсирует Кубани часть средств, потраченных на помощь пострадавшим от ЧС
Правительство РФ направит Краснодарскому краю 480 млн рублей на компенсацию расходов после октябрьских ЧС
Деньги будут выделены из резервного фонда. Распределение его средств обсудили на заседании кабмина.
«Деньги выделяются Краснодарскому краю, который в конце октября пострадал от паводка. Региональные власти предоставили людям единовременную материальную помощь, оказали финансовую поддержку», — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее вице-губернатор Кубани Игорь Галась сообщил, что ущерб от стихии оценивается примерно в 3,5 млрд рублей. По его словам, сейчас практически все пострадавшие уже получили материальную помощь. Всего пострадавшим выплачено почти 600 млн рублей.
По поручению главы региона, на выплату компенсаций пострадавшим жителям в краевом бюджете был зарезервирован 1 млрд рублей. Все жители пострадавших населенных пунктов получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, были предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 100 тыс. рублей за полную.
Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы и Сочи. В крае вводили режим ЧС.
По результатам работы оценочных комиссий признано пострадавшими более 2,5 тыс домовладений, в которых проживает более 7 тыс. человек. Непригодными для проживания, по предварительным оценкам, признали более 240 домов.
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