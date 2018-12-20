Камбин компенсирует Кубани часть средств, потраченных на помощь пострадавшим от ЧС

Правительство РФ направит Краснодарскому краю 480 млн рублей на компенсацию расходов после октябрьских ЧС

Деньги будут выделены из резервного фонда. Распределение его средств обсудили на заседании кабмина.

Ранее вице-губернатор Кубани Игорь Галась сообщил, что ущерб от стихии оценивается примерно в 3,5 млрд рублей. По его словам, сейчас практически все пострадавшие уже получили материальную помощь. Всего пострадавшим выплачено почти 600 млн рублей.

По поручению главы региона, на выплату компенсаций пострадавшим жителям в краевом бюджете был зарезервирован 1 млрд рублей. Все жители пострадавших населенных пунктов получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, были предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 100 тыс. рублей за полную.