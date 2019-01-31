Сабли и золотые слитки нашли при обысках в домах Арашуковых

Во время обысков в доме сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его родственников обнаружили коллекцию холодного оружия и большую сумму денег наличными

Во время обысков правоохранители изъяли коллекцию холодного оружия народов Кавказа с элементами из драгоценных металлов и камней. В нее входят кинжалы, сабли и другие предметы. Также были найдены старинные награды, слитки золота и серебра, ноутбуки и смартфоны, сообщает ТАСС.

В телеграм-канале «Следак шепнул» появилось видео с предметами, которые изъяли при обыске домов Арашуковых. Официальных комментариев по поводу ролика от представителей правоохранительных органов нет.

По данным «Коммерсанта», по одному из адресов силовики обнаружили 50 кг ювелирных украшений.

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Ранее сообщалось, что при обысках у Арашуковых нашли и изъяли оружие и крупную сумму денег, в том числе золотые слитки. На имущество Арашуковых наложили арест для возмещения возможного ущерба.

Как писали Юга.ру, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают в причастности к двум убийствам, а также давлении на свидетеля и организации преступной группы. Басманный суд Москвы арестовал Арашукова на два месяца.