У следствия не было вопросов о деле Арашукова к главе Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал, что его не допрашивали в связи с уголовным делом Рауфа Арашукова

«Со мной следствие не работает. А какие могут быть мои показания? Было решение депутатов народного собрания, парламента делегировать [Арашукова в Совет Федерации]», — цитирует главу республики РИА «Новости».  

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Как сообщали Юга.ру, в феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вспоминала, как говорила главе Карачаево-Черкесии, что он «делает ошибку», отправляя Арашукова в Совфед. 

«Я сказала тогда руководителю региона — на интуитивном уровне, — что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», — сказала она.

После Матвиенко поручила профильному комитету подготовить предложения по совершенствованию процедуры проверки кандидатов в сенаторы — по ее мнению, нужно ужесточить проверку. 

Рауф Арашуков Совет Федерации Чиновники

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