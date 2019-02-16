У следствия не было вопросов о деле Арашукова к главе Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал, что его не допрашивали в связи с уголовным делом Рауфа Арашукова

«Со мной следствие не работает. А какие могут быть мои показания? Было решение депутатов народного собрания, парламента делегировать [Арашукова в Совет Федерации]», — цитирует главу республики РИА «Новости» .

Как сообщали Юга.ру, в феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вспоминала, как говорила главе Карачаево-Черкесии, что он «делает ошибку», отправляя Арашукова в Совфед.

«Я сказала тогда руководителю региона — на интуитивном уровне, — что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», — сказала она.

После Матвиенко поручила профильному комитету подготовить предложения по совершенствованию процедуры проверки кандидатов в сенаторы — по ее мнению, нужно ужесточить проверку.