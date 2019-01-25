Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) на заседании 24 января приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

Члены Совета призвали Украину и Россию «воздержаться от обострения конфликта» после инцидента с задержанием украинских моряков в районе Керченского пролива за нарушение госграницы РФ.

Кроме того, в тексте резолюции говорится о том, что ассамблея призывает Россию освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую и юридическую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права.

Отмечается, что резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

Председатель комитета по межнациональным отношениям государственного совета республики Юрий Гемпель пригласил представителей ПАСЕ приехать в Крым и убедиться в соблюдении норм международного права в отношении украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ, пишет РИА «Крым».

По словам Гемпеля, выдвинутые ПАСЕ требования по освобождению украинских военных являются нелогичными.

«Любой гражданин, нарушивший границы РФ, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства», — заявил Гемпель.