Местами ливни и сильный ветер: прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 20 апреля
Краснодарский ЦГМС сообщил прогноз погоды на 20 апреля на Кубани.
В Краснодаре ожидается облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер — до 10 м/с. Ночью будет 7–9 °C, днем — 15–17 °C.
В крае местами пройдет дождь, в некоторых районах прогнозируют ливень с грозой и градом. Ожидается сильный ветер с порывами до 20–23 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 5–10 °C, днем — 12–17 °C.
В горах ночью до -3 °C, днем — до 7 °C. На Черноморском побережье ночью 7–12 °C, днем 11–16 °C.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начали отключать c 15 апреля.
