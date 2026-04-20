Минстрой РФ планирует взыскивать долги за ЖКУ онлайн. Как это будет работать?

В 19 регионах России уже тестируют систему автоматического поиска должников за услуги ЖКУ

20 апреля в Минстрое РФ сообщили «Известиям», что ведомство разрабатывает законопроект, который позволит взыскивать долги за коммунальные услуги онлайн. Эту систему уже тестируют в 19 регионах. Если технология подтвердит свою эффективность, то закон внесут в Госдуму.

Бюрократический барьер

На сегодняшний день коммунальным службам сложнее найти должников. Из-за того что данные о собственниках в Росреестре закрыты, поставщикам ресурсов приходится отправлять запросы в МВД и другие ведомства и неделями ждать ответа. В это время долги неплательщиков продолжают расти. Цель новой системы — исключить человеческий фактор и бумажную волокиту из этого процесса.

Как будет работать «цифровое взыскание»?

  • При обнаружении задолженности система будет автоматически запрашивать данные в базах МВД и Росреестра, чтобы найти владельца квартиры;
  • Должник получит уведомление о задолженности на «Госуслугах»;
  • Если неплательщик проигнорирует сообщение, система направит электронные документы мировому судье.

По данным Минстроя, на 1 января 2026 года оплачено 97,9% всех счетов. Однако на оставшиеся проценты приходятся долги от 1 до 1,5 трлн рублей. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал «Известиям», что отрасль недополучает средства. Это тормозит капремонт и модернизацию изношенной инфраструктуры.

При этом Сергей Пахомов считает, что одной онлайн-системы недостаточно. По его словам, непрозрачность расчетов и резкие скачки сумм в квитанциях демотивируют граждан оплачивать коммуналку вовремя. Депутат предлагает сначала сделать начисления понятными для населения, а самим гражданам — своевременно передавать показания счетчиков.

Напомним, что в начале 2026 года жители разных регионов РФ, в том числе Краснодарского края, жаловались на выросшие коммунальные платежи. Местами суммы достигали 40–50 тыс. рублей за месяц. При этом в ФАС заявили, что никаких изменений тарифов ЖКХ в начале года не проводилось — cтоимость официально «корректировалась» только на 1,7% из-за повышения НДС.

Отметим, что с 1 октября 2026 года коммуналка подорожает еще на 9,6%, а на Кубани — до 16,3%.

Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.

