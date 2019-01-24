Восстановление пострадавшей от взрыва многоэтажки в Шахтах собираются начать в апреле

Донской губернатор Василий Голубев сообщил, что проект восстановления дома в Шахтах поврежденного взрывом газа, может быть готов к апрелю

По словам Голубева, в случае, если эксперты положительно оценят пригодность проживания в пострадавшем доме, то до 10 апреля будет готов проект восстановления и начнется работа, передает «Интерфакс-Юг» .

Губернатор отметил, что несколько компаний уже выразили желание бесплатно заняться внутренней отделкой дома после его восстановления. Кроме того, некоторые застройщики предложили жильцам пострадавшего дома переселиться в квартиры для временного проживания.

Как писали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчина и двухлетний ребенок получили травмы и были госпитализированы.