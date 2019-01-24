Восстановление пострадавшей от взрыва многоэтажки в Шахтах собираются начать в апреле
Донской губернатор Василий Голубев сообщил, что проект восстановления дома в Шахтах поврежденного взрывом газа, может быть готов к апрелю
По словам Голубева, в случае, если эксперты положительно оценят пригодность проживания в пострадавшем доме, то до 10 апреля будет готов проект восстановления и начнется работа, передает «Интерфакс-Юг».
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Губернатор отметил, что несколько компаний уже выразили желание бесплатно заняться внутренней отделкой дома после его восстановления. Кроме того, некоторые застройщики предложили жильцам пострадавшего дома переселиться в квартиры для временного проживания.
Как писали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчина и двухлетний ребенок получили травмы и были госпитализированы.
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Приоритетной версией произошедшего следствие назвало утечку бытового газа. При обследовании пострадавшего дома следователи не нашли следов взрывчатых веществ.
Пострадавшими признали 93 человека. Жильцам поврежденного дома пообещали выплатить по 10 тыс. рублей. Семьям погибших — по 1 млн рублей. Получившим травмы мужчине и ребенку — 600 тыс. рублей.
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