Тело пятой жертвы взрыва газа обнаружили в Шахтах

В Шахтах 16 января в многоэтажке обнаружили тело пятого погибшего от взрыва газа на улице Хабарова

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что спасатели нашли тело 23-летней девушки и завершили поисковые и аварийно-спасательные работы. В спасательной операции принимали участие более 600 человек, 150 единиц техники.

По данным ведомства, на момент взрыва в квартирах второго подъезда были 55 человек. Эвакуировали 43 человека, семеро спасены, из них двое госпитализированы, сообщает «Интерфакс».