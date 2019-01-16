Тело пятой жертвы взрыва газа обнаружили в Шахтах
В Шахтах 16 января в многоэтажке обнаружили тело пятого погибшего от взрыва газа на улице Хабарова
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что спасатели нашли тело 23-летней девушки и завершили поисковые и аварийно-спасательные работы. В спасательной операции принимали участие более 600 человек, 150 единиц техники.
По данным ведомства, на момент взрыва в квартирах второго подъезда были 55 человек. Эвакуировали 43 человека, семеро спасены, из них двое госпитализированы, сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, взрыв газа на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова, 16 в Шахтах произошел около 6:00 14 января. Признали пострадавшими 93 человека. Приоритетной версией произошедшего следствие назвало утечку бытового газа. В Шахтах 16 января объявили днем траура.
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