Мужчине и девочке, травмированным при взрыве газа в Шахтах, пообещали выплатить 600 тыс. рублей

Мужчина и ребенок, которые пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах, получат 600 тыс. рублей

Донской губернатор Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета 600 тыс. рублей на выплату двум пострадавшим при ЧС в Шахтах, которые получили травмы.

Единовременную выплату в 400 тыс. рублей направили пострадавшему, получившему вред здоровью средней степени тяжести. Кроме того, 200 тыс. рублей выплатят пострадавшему ребенку, здоровью которого был причинен легкий вред, сообщила пресс-служба главы региона.

Как писали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января в многоэтажке на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчина и его двухлетняя дочь получили травмы и были доставлены в больницу.