Мужчине и девочке, травмированным при взрыве газа в Шахтах, пообещали выплатить 600 тыс. рублей
Мужчина и ребенок, которые пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах, получат 600 тыс. рублей
Донской губернатор Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета 600 тыс. рублей на выплату двум пострадавшим при ЧС в Шахтах, которые получили травмы.
Единовременную выплату в 400 тыс. рублей направили пострадавшему, получившему вред здоровью средней степени тяжести. Кроме того, 200 тыс. рублей выплатят пострадавшему ребенку, здоровью которого был причинен легкий вред, сообщила пресс-служба главы региона.
Как писали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января в многоэтажке на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчина и его двухлетняя дочь получили травмы и были доставлены в больницу.
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Приоритетной версией произошедшего назвали утечку бытового газа. При обследовании места ЧС следователи не нашли следов взрывчатых веществ.
Пострадавшими признали 93 человека. Жильцам поврежденного дома пообещали выплатить по 10 тыс. рублей. Семьям, родственники которых погибли при взрыве газа, выплатят по 1 млн рублей.
Донские власти планируют восстановить пострадавший дом за счет областного бюджета.
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