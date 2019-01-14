Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Главное
Утром 14 января в многоэтажном доме на улице Хабарова, 16 в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа. Портал Юга.ру выяснил, что известно о причинах и последствиях аварии.
Что случилось
Сообщение о взрыве газа на последнем этаже девятиэтажного дома поступило в МЧС в 6:18. Разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек. Погибла 32‑летняя жительница дома, ее личность установили следователи. Также пострадали ее муж и двухлетняя дочь. Семье женщины обещали выплатить 1 млн рублей.
Из-под завалов дома, по данным МЧС, спасли семь человек. Судьба еще четырех человек по состоянию на 16:00 оставалась неизвестной. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА «Новости», что пострадавшим выплатят компенсации от 200 до 600 тыс. рублей в зависимости от травм.
Что говорят очевидцы
Очевидица Анна рассказала «Комсомольской правде», что взрыв случился, когда она провожала мужа на работу. Она увидела с балкона, как из соседнего двора идет дым, надела куртку на халат и пошла туда.
«Обрушение очень сильное, кирпичи и доски разлетелись метров на 20 от здания. Экстренных служб еще не было. Набрала "112", но там сказали, что машины уже едут. Первой прибыла скорая, ее станция находится как раз в моем доме, через три минуты приехали пожарные», — рассказала она.
Анна добавила, что первыми из дома выбежали женщины с детьми, потом мужчины. Пара жильцов побежали проверять по квартирам пострадавшего подъезда, все ли вышли.
«Все были в шоке, у одной девушки началась истерика. Люди были напуганы, но предлагали друг другу помощь, кто-то уехал к родственникам», — заключила женщина.
Жительница дома напротив Алина рассказала 161.ru, что взрыв выбил стекла у нее на кухне. Однако, по словам девушки, компенсацию она не получит, потому что потерпевшими признаны лишь жильцы домов № 16 и 18 по улице Хабарова.
Расследование и возможные причины взрыва
После взрыва газа по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследованием будет заниматься Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Проверку проводит прокуратура Ростовской области. В городе ввели локальный режим ЧС.
В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» рассказали, что в доме, где был взрыв, в апреле и мае 2018 года проводили техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В 2017 году полную проверку газовой системы дома проводила управляющая компания. Для безопасности приостановили газоснабжение в домах № 16 и 18 (132 квартиры). Представитель газовой службы на заседании оперативного штаба сообщил, что жильцы дома жаловались на утечку газа. Последний вызов был 10 декабря 2018 года.
Пока специалисты выдвигают две возможные причины взрыва. Следственный комитет в качестве приоритетной версии назвал утечку бытового газа. В городской газовой аварийно-диспетчерской службе журналистам сообщили, что на улице Хабарова мог взорваться газовый баллон. Одна из жительниц дома рассказала РИА «Новости», что здание плохо отапливалось и люди грелись электроприборами и газом. Однако в диспетчерской службе теплосетей АО «Донэнерго» сообщили, что жильцы не жаловались на отопление. Жительница соседней многоэтажки Наталья утверждает, что в их доме тоже было холодно.
«Мы спали в одежде. И конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — рассказала она «Комсомольской правде».
Что стало с домом и его жителями
Из дома эвакуировали более ста человек, их разместили в школе, и с ними работают психологи. Днем Василий Голубев рассказал, что из трех подъездов двух соседних домов на улице Хабарова выселили 163 человека. Они остались в пунктах временного размещения, перебрались к родственникам. Власти подготовили для них 115 гостиничных номеров.
«Решения, конечно, за людьми, но все, кто пожелает временно расселиться, будут обеспечены временным жильем», — сказал Голубев в эфире «Россия 24».
Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко рассказал, что есть угроза обрушения дома, где был взрыв. Специалисты устанавливают подпорки для укрепления здания.
«К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана», — сказал он журналистам.
Представитель оперативного штаба на месте ЧП рассказал, что трещины в здании обнаружили даже на седьмом этаже.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в курсе аварии в Шахтах. Он поручил Голубеву оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва, пишет «Российская газета».
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