Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Главное

Утром 14 января в многоэтажном доме на улице Хабарова, 16 в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа. Портал Юга.ру выяснил, что известно о причинах и последствиях аварии.

Сообщение о взрыве газа на последнем этаже девятиэтажного дома поступило в МЧС в 6:18. Разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек. Погибла 32‑летняя жительница дома, ее личность установили следователи. Также пострадали ее муж и двухлетняя дочь. Семье женщины обещали выплатить 1 млн рублей.

Из-под завалов дома, по данным МЧС , спасли семь человек. Судьба еще четырех человек по состоянию на 16:00 оставалась неизвестной. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА «Новости» , что пострадавшим выплатят компенсации от 200 до 600 тыс. рублей в зависимости от травм.

Что говорят очевидцы

Очевидица Анна рассказала «Комсомольской правде», что взрыв случился, когда она провожала мужа на работу. Она увидела с балкона, как из соседнего двора идет дым, надела куртку на халат и пошла туда.

«Обрушение очень сильное, кирпичи и доски разлетелись метров на 20 от здания. Экстренных служб еще не было. Набрала "112", но там сказали, что машины уже едут. Первой прибыла скорая, ее станция находится как раз в моем доме, через три минуты приехали пожарные», — рассказала она.

Анна добавила, что первыми из дома выбежали женщины с детьми, потом мужчины. Пара жильцов побежали проверять по квартирам пострадавшего подъезда, все ли вышли.

«Все были в шоке, у одной девушки началась истерика. Люди были напуганы, но предлагали друг другу помощь, кто-то уехал к родственникам», — заключила женщина.

Жительница дома напротив Алина рассказала 161.ru, что взрыв выбил стекла у нее на кухне. Однако, по словам девушки, компенсацию она не получит, потому что потерпевшими признаны лишь жильцы домов № 16 и 18 по улице Хабарова.