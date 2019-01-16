Жильцам поврежденного взрывом дома в Шахтах пообещали выплатить по 10 тыс. рублей
Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Шахтах
Донской губернатор Василий Голубев распорядился выделить из регионального бюджета 790 тыс. рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим в результате ЧС в Шахтах.
В список тех, кто получит по 10 тыс. рублей, попали 79 человек, которые уже обратились за помощью. Этот вид материальной помощи носит заявительный характер, сообщили в пресс-службе главы Ростовской области.
Кроме того, тем кто частично или полностью утратил имущество, назначат выплаты от 50 до 100 тыс. рублей. После того, как комиссия обследует поврежденный дом, будет составлен уточненный список жильцов, которые смогут получить выплату.
Семьям, родственники которых погибли в результате ЧС, выплатят по 1 млн рублей из областного бюджета.
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Как сообщали Юга.ру, утром 14 января произошел взрыв газа на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова в Шахтах.
В результате погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчину и двухлетнего ребенка с травмами доставили в больницу.
Пострадавшими признали 93 человека, в их числе те, кому был нанесен материальный ущерб.
По факту взрыва газа возбудили уголовное дело.
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