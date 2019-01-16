Донские власти пообещали восстановить дом, пострадавший от взрыва газа в Шахтах, за счет бюджета

Многоэтажный дом, который пострадал от взрыва газа в Шахтах, планируют восстановить за счет областного и областного бюджета

Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, специалисты приступят к обследованию здания после завершения работы следователей на месте ЧС в течение двух дней. Они примут решение о дальнейшей судьбе дома.

Глава региона не исключил, что часть дома придется демонтировать, часть восстанавливать.

«Если будет соответствующее заключение экспертов, область намерена заниматься восстановлением поврежденного дома. В случае если часть дома придется разобрать, будут подготовлены проекты на демонтаж и, при необходимости, достройку дома. Область готова профинансировать эти работы», — подчеркнул Голубев, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Губернатор добавил, что в неповрежденные подъезды уже подали газ, воду и электричество.

«Людям будет разрешено зайти в квартиры, чтобы взять необходимые вещи. Но до окончательного заключения экспертов проживать в доме будет нельзя. Все нуждающиеся в этот период смогут находиться в гостиницах города Шахты», — уточнил он.

Как писали Юга.ру, утром 14 января в многоэтажке на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате погибли пять человек. Из-под завалов спасли семь жильцов. Приоритетной версией произошедшего следствие назвало утечку бытового газа.